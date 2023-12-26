Главнокомандующий прокомментировал запрос на мобилизацию 400 – 500 тысяч человек, ответил, делали ли соответствующие подачи ВСУ и Генштаб, высказался по поводу вручения электронных повесток, демобилизации и так далее. Главное собрал 24 Канал.

Советуем прочесть Новый законопроект о мобилизации зарегистрирован в Верховной Раде: все, что известно

Запрос на мобилизацию 400 – 500 тысяч человек

Валерий Залужный заявил, что военное командование "не делало ни одного запроса на какие-то цифры". Он отметил, что оно продолжает выполнять функцию защиты своего государства.

Главком отметил, что командование формирует запросы на боеприпасы, оружие и на человеческий ресурс для того, чтобы вести боевые действия. Он добавил, что это делается на постоянной основе. Однако, уточнил генерал, каким-то отдельным форматом, отдельным мероприятием либо на Кабинет Министров, либо на Верховную Раду командование такого не осуществляет.

Также подчеркнул, что военное командование осуществляет свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым наделено.

Мы эту цифру сформировали соответственно и на следующий год. Она, конечно, учитывает возникновение текущего некомплекта, формированию новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года,

– сказал Залужный.

Добавил, что озвучивать, какая цифра касается того или иного подразделения, не могу, ведь это военная тайна.

Справка. Во время пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский заявил, что военные предложили мобилизовать дополнительно до 450 – 500 тысяч человек.

Смотрите также Честно говоря, работой ТЦК я пока не доволен, – Залужный

Не сиюминутная мобилизация

Валерий Залужный подчеркнул, что не озвучивает цифру в 400 или 500 тысяч, говорит об "общей потребности".

Эта потребность, естественно, разбита на определенные периоды. Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то даже в декабре,

– объяснил Главнокомандующий ВСУ.

Также отметил, что в 2023 году мобилизационные процессы происходили по такой же схеме. Добавил, что так будет происходить и в 2024.

Главком рассказал, что сейчас Украина может одновременно готовить до 10 бригад. Он подчеркнул, что согласен с любыми инициативами, которые даже повышают ответственность за попадание человека на фронт неподготовленным.

"Такого быть не может. У нас есть отличная возможность использовать как наши возможности, так и возможности наших партнеров. Они уделяют подготовке наших войск большое внимание", – сказал Залужный.

Добавил, что армии нужны люди, которые могут выполнять боевые задания.

Что касается молодежи от 18 до 25 лет, опять же повторюсь, что я хочу, чтобы в армию приходили люди, которые могут выполнять боевую задачу. Это очень трудно. Это так тяжело, что даже в этом кабинете тяжело представить, как это тяжело. Я хочу, чтобы они приходили в состоянии, в котором они могут это делать. А если они еще будут подготовлены, я буду только за. Это очень и очень неплохая, на мой взгляд, инициатива,

– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Обратите внимание! Законопроект предлагает снизить призывной возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Также ввести трехмесячную базовую общевойсковую подготовку для всех граждан от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях.

Генштаб не делал подач, но работал с Минобороны

Никаких подач каких-либо законопроектов ВСУ или Генштаб ВСУ не делали и не могут делать. Потому что ВСУ и Генштаб лишены такой функции как законодательная инициатива. ВСУ никаких документов Кабмину не подавали,

– подчеркнул Залужный.

В то же время генерал добавил, что ВСУ напрямую работали с Минобороны – субъектом законодательной инициативы. В состав рабочей группы вошли специалисты, которые следили за тем, чтобы не нарушались механизмы, применяемые в военном управлении. Кроме того, чтобы на законодательном уровне не приняли те или иные решения, которые могут помешать работе военного командования.

В этой рабочей группе мы работали вместе с Министерством обороны. Соответственно, я так понимаю, что Минобороны, вероятно, подавало эти законодательные инициативы непосредственно в Кабинет Министров,

– отметил главком.

Важно понимать, что Генеральный штаб подает запрос на то, что именно нужно. На основе этого представления законодатели пишут проект закона.

Интересно "Мы эти проблемы нашли": Залужный намекнул, что война в 2024 году будет другой

Мобилизация лиц с инвалидностью III группы

Залужный отметил, что пока не актуально оперирование степенью инвалидности II или III группы. Добавил, что на сегодня именно ВВК имеет полномочия определять, пригоден ли человек к военной службе или нет.

Генерал рассказал, что командование согласилось с предложением оставить в соответствующем законопроекте 2 понятия в нашем законодательстве. В частности, человек, пригодный к военной службе, и человек, непригодный к военной службе.

Избавиться от такого понятия, как ограниченно пригодный. И, соответственно, когда мы дадим себе ответ на эти вопросы, пригодный или непригодный, соответственно, мы поймем, есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как человек с инвалидностью II группы или III группы,

– подчеркнул Залужный.

Также отметил, что в ВСУ с уважением относятся к людям, которые находятся в гражданской среде.

"Хотим, чтобы войско пополняли люди, которые могут по своим физическим показателям воевать", – сказал генерал.

Впрочем, это будет решать именно военно-врачебная комиссия, которая на сегодня имеет такие полномочия, подытожил Главком.

Справка. Статья 23 законопроекта №10378 предусматривает, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат, в частности, лица с инвалидностью I или II группы или признаны ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Изменения в правилах отсрочки

Валерий Залужный подчеркнул, что ВСУ и ему лично главное – чтобы люди пришли в армию и могли выполнять поставленные задачи.

Кто и какую отсрочку будет иметь, или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать… На сегодня я считаю, что это не моя компетенция. Для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые могут это определить. Еще раз повторюсь, что мне нужны люди, мне нужны боеприпасы и мне нужно оружие для того, чтобы продолжать ведение боевых действий,

– подчеркнул главком.

Справка. Согласно законопроекту, перечень людей, имеющих право на отсрочку и бронирование, могут сократить. В частности, права на отсрочку от призыва могут быть лишены государственные служащие, работники БЭБ, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры. Кстати, подробно о том, кто будет иметь право на отсрочку, если изменения примут, читайте по ссылке.

Смотрите также Что может остановить российскую агрессию: Залужный сделал предположение

Электронные повестки и реестр должников

Главнокомандующий также прокомментировал предложения по электронным повесткам. Валерий Залужный подчеркнул, что это не предложение Генштаба или Вооруженных Сил.

Потому что у нас даже нет возможности, чтобы оценить возможность выдачи таким способом. Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то иным образом, – это тоже очень хорошо,

– подчеркнул генерал.

Справка. Согласно законопроекту повестки о вызове в ТЦК и СП предлагают посылать через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту.

Кроме того, Главком высказался по поводу "реестра должников". Он подчеркнул, что для этого есть соответствующие центральные органы власти.

Мы армия. Мы Вооруженные Силы Украины. Мы должны только воевать. Должны получать ресурсы и выполнять задачи. Мы не можем думать о том, чтобы вмешаться в гражданскую жизнь. Для этого есть соответствующие центральные органы власти,

– сказал Залужный.

Справка. Согласно законопроекту, граждан Украины, которые будут нарушать закон о мобилизации, в частности, не уточнять данные, не станут на учет и не появятся по повестке и так далее, могут вносить в Единый реестр должников. Далее – запрет на выезд за границу, проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение вождения, остановка льгот от государства, ограничение права пользоваться средствами и так далее.

Демобилизация военных

Главнокомандующий рассказал, что с Минобороны договорились о демобилизации военных через 36 месяцев. Впрочем, при определенных условиях.

Первый фактор – это то, что не будет обострений на фронте, и второе – что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить,

– подчеркнул генерал.

Справка. Законопроект предлагает предоставить мобилизованным, которые прослужат 36 месяцев, право уволиться с военной службы. Военные, которые в течение 6 месяцев непрерывно вовлечены в боевые действия, должны быть выведены на отдых и восстановление боеспособности. Период восстановления должен составлять не менее 2 месяцев.

Узнайте также Что может остановить российскую агрессию: Залужный сделал предположение

"Этот закон для того, чтобы была справедливость"

Валерий Залужный подчеркнул, что этот законопроект для того, чтобы была справедливость.

"Защищать Украину должны все", – подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.