Генерал Залужный заявил, что он не доволен нынешней работой военкоматов.

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Люди из ТЦК – это отдельная специальность

Главнокомандующий подчеркнул, что, собственно, результатом неудовлетворительной работы ТЦК является обсуждение нового законопроекта о мобилизации.

Кроме того, Залужный признался, что за 30 лет своей службы военкомат – это единственное место, где бы он не хотел служить.

Генерал подчеркнул, что люди, работающие в территориальных центрах комплектования, должны обладать определенным набором навыков и знаний, чтобы иметь возможность плодотворно выполнять свои обязанности.

Также Главнокомандующий отметил, что в настоящее время возможности принимать личный состав в ряды военкоматов не утрачены.

Мы проследили, чтобы ключевые должности, непосредственно работающие над организацией процесса в ТЦК, остались и продолжили свою работу. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей справимся. Что касается непосредственных руководителей — скажем так, работа идет дальше,

– рассказал Залужный.

Залужный прокомментировал новый законопроект о мобилизации

25 декабря Кабмин зарегистрировал новый законопроект по мобилизации и прохождению военной службы. Он, в частности, предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить срочную службу и понятие "ограниченно пригодный".

Генерал Залужный объяснил, что этот законопроект не разрабатывался в Генштабе. ВСУ не подавали никаких документов в Кабмин, потому что не имеют законодательной функции.

В то же время Главнокомандующий объяснил, что ВСУ сотрудничают с Минобороны. Представители Вооруженных сил следят за тем, чтобы на законодательном уровне не принимались решения, которые могли бы помешать работе военного командования. Генерал предположил, что инициативу нового законопроекта могло подать Минобороны.

Что предусматривает новый законопроект: основные положения

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".