Об этом на брифинге намекнул Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует 24 Канал. Он отметил, что уже нашли, как решить определенные вопросы.
Смотрите также Россияне давят в Марьинке и в сторону Ивановского: как за неделю изменилась карта фронта
"2024-й год не просто будет отличаться, он должен отличаться, потому что иначе нас ждет то, о чем я писал в статье. Соответственно мы эти проблемы нашли, и нашли уже где-то 90% решений этих вопросов, которые нужно будет обязательно решить", – подчеркнул Залужный.
Все, чтобы в следующем году действовать более эффективно. Но самое главное – сохранить людей. Главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас все делают для того, чтобы 2024-й год был другим.
С нами полностью согласились наши партнеры, которые также интересовались этим вопросом. Так что могу вас заверить, что следующий год будет отличаться… Мы по крайней мере для этого делаем все,
– сказал Валерий Залужный.
При этом Главнокомандующий ВСУ добавил, что вынужден констатировать, что враг не отстает от украинской армии. В последние дни продолжается достаточно мощное противостояние. При этом используются разные технологии.
Тезисы из статьи Залужного: важно
- Главнокомандующий ВСУ заявлял, что затяжная война выгодна, прежде всего, России, а не Украине. По его словам, война заходит в "тупик". Чтобы из него выйти, нужно искать новые решения. Валерий Залужный также отмечал, что паритета со страной-агрессором удалось достичь благодаря точному западному оружию. В то же время, он добавил, что это не может длиться долго. Чтобы высокоточные снаряды сделать более точными в условиях российского глушения, нужно строить украинские локальные GPS-поля, используя наземные антенны, а не только спутники.
- Залужный считает, что технология будет решающим фактором в войне. Чтобы Украина имела возможность взять на себя инициативу на фронте, нужна совокупность технических решений, а не просто одно новое изобретение.
- Генерал добавил, что войну России против Украины невозможно выиграть устаревшими методами и оружием прошлого поколения.