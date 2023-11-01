За это время оккупанты смогут восстановить и нарастить свой потенциал. Позиционная война имеет значительные риски для Украины и для ВСУ.

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Угроза перехода к позиционной войне – это серьезный вызов для Украины. Затягивание выгодно противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Поэтому в современных реалиях крайне важно осознание условий возможного возникновения такой ситуации и ее недопущение ради нашей победы,

– заявил Главнокомандующий ВСУ.

Что необходимо, чтобы вырваться из этой ловушки

Преимущество в воздухе. Контроль над небом необходим для проведения масштабных наземных операций. Украина нанесла колоссальные потери российским воздушным силам. В частности, уничтожено более 550 систем противовоздушной обороны. В то же время у России до сих пор есть преимущество в небе. Стране-террористу до сих пор удается создавать новые ударные эскадрильи. Это усложняет движение вперед для украинских героев.

Усовершенствованные средства контрбатарейной борьбы. В частности, Украине требуется больший доступ к электронной разведке от союзников.

Радиоэлектронная борьба.

Технологии разминирования. То, что поставляют страны-союзницы, помогает нам. Однако его недостаточно, учитывая масштабы заминированных территорий. Когда украинские герои прорывают одни минные поля, Россия создает другие.

Увеличение резервов. Возможности подготовки резервов на собственной территории в Украине, к сожалению, ограничены. Кроме того, в законодательстве имеются лазейки, позволяющие гражданам уклоняться от исполнения своих обязанностей.

"Украинцы показали готовность положить душу и тело за свою свободу. Украина не только остановила вторжение гораздо более сильного врага, но и освободила значительную часть своей территории. Однако война сейчас переходит на новый этап: то, что мы среди военных называем "позиционной" войной статического и изнурительного боя, как в Первой мировой войне, в отличие от "маневровой" войны движения и скорости, это пойдет на пользу России, позволяя ей восстановить свою военную мощь, что в конечном итоге будет угрожать Вооруженным Силам Украины и самому государству, – отметил Залужный.

Кроме того, Украине необходимо сосредоточиться на современном командовании и управлении. Нашей сильной стороной должна быть визуализация поля боя и молниеносное принятие решений. Также необходимо рационализировать материально-техническое обеспечение Украины, а также нарушить логистику России (сделать это можно будет с помощью дальнобойных ракет).

Залужный подытожил, что новые инновационные подходы могут снова превратить эту войну из позиционной в маневренную.