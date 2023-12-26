Про це на брифінгу натякнув Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує 24 Канал. Він зауважив, що знайшли, як розв'язати певні питання.
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"2024-й рік не просто буде відрізнятись, він має відрізнятись, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті. Відповідно ми ці проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% розв'язання цих питань, які потрібно буде обов'язково розв'язати", – наголосив Залужний.
Усе, аби у наступному році діяти ефективніше. Та найголовніше – зберегти людей. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що нині усе роблять для того, аби 2024-й рік був іншим.
З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням. Тож можу вас запевнити, що наступний рік буде відрізнятися… Ми принаймні для цього усе робимо,
– сказав Валерій Залужний.
При цьому Головнокомандувач ЗСУ додав, що змушений констатувати, що ворог не відстає від української армії. Останніми днями триває досить потужне протистояння. При цьому використовуються різні технології.