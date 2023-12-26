Про це на брифінгу натякнув Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує 24 Канал. Він зауважив, що знайшли, як розв'язати певні питання.

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"2024-й рік не просто буде відрізнятись, він має відрізнятись, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті. Відповідно ми ці проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% розв'язання цих питань, які потрібно буде обов'язково розв'язати", – наголосив Залужний.

Усе, аби у наступному році діяти ефективніше. Та найголовніше – зберегти людей. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що нині усе роблять для того, аби 2024-й рік був іншим.

Важливо! У листопаді у своїй колонці на The Economist Валерій Залужний зазначав, що війна переходить на новий етап – стає "позиційною" війною статичного та виснажливого бою. А загроза переходу до позиційної війни – це серйозний виклик для української держави. Головнокомандувач ЗСУ додавав, що знову перетворити війну з позиційної на маневрену можуть інноваційні підходи. Також, за словами Залужного, для перемоги, окрім людського ресурсу, треба шукати технологічні рішення. Зокрема, розвивати виробництво засобів РЕБ, роботизованого обладнання для розмінування, протиартилерійських комплексів та інноваційних безпілотників.

З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням. Тож можу вас запевнити, що наступний рік буде відрізнятися… Ми принаймні для цього усе робимо,

– сказав Валерій Залужний.

При цьому Головнокомандувач ЗСУ додав, що змушений констатувати, що ворог не відстає від української армії. Останніми днями триває досить потужне протистояння. При цьому використовуються різні технології.