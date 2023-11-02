На сторінках The Economist з'явилися дві публікації з Валерієм Залужним. В одній статті головнокомандувач ЗСУ міркує про те, як виграти війну з Росією. В іншій публікації Залужний розповідає про технологічний прорив, який необхідний для перемоги України над Росією. 24 Канал публікує ключові тези, які озвучив Залужний.

До теми Можемо перейти в маневрову війну: що означає стаття Залужного про "глухий кут"

Залужний дав оцінку контрнаступу ЗСУ

За словами Залужного, він помилився, коли подумав, що зможе зупинити Росію, знекровивши її війська. Однак Росія не рахується з втратами в живій силі та продовжує агресію.

Підручники НАТО та математичні розрахунки, за його словами, свідчили, що 4 місяці повинно було вистачити на те, щоб дійти до Криму.

Коли контрнаступ ЗСУ не почав приносити очікуваних результатів, Залужний змінив деяких командирів та в деяких бригадах перемістив солдатів.

Залужний розповів про книгу "Прорив укріплених ліній оборони" радянського генерал-майора Смирнова, який аналізував Першу світову війну. Він проводить паралель між теперішньою ситуацією і Першою світовою війною.

І не прочитавши навіть половини, я зрозумів, що це саме те, де ми знаходимося, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить в ступор і нас, і наших ворогів,

– пояснив Залужний.

За його словами, патова ситуація підтвердилася, коли він побував на лінії фронту в Авдіївці.

5 кроків до перемоги у війні з Росією

Залужний зазначає, що війна стає "позиційною", як у Першій світовій. На його думку, це вигідно Росії, адже дасть агресору змогу відновити свою військову міць. Головнокомандувач називає 5 кроків, завдяки яким Україна може вийти із ситуації.

Повітряна міць

Залужний стверджує, що основні види озброєнь (ракети й снаряди), як і раніше, необхідні. Водночас ЗСУ необхідні ключові військові можливості та технології. Найважливішим із них є повітряна міць.

Контроль над небом необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій.

Радіоелектронна боротьба (РЕБ)

РЕБ – ключ до перемоги у війні безпілотників. Залужний зазначає, що в цій галузі Росія попереду України.

За його словами, Україні необхідний ширший доступ до електронної розвідки наших союзників. Також головнокомандувач зазначає, що Україна повинна краще вести радіоелектронну боротьбу зі своїх безпілотників.

Контрбатарейна боротьба

Залужний пише, що ефективність артилерійських систем, які Україні надав Захід, різко знизилася через вдосконалення російської радіоелектронної боротьби. Водночас контрбатарейна стрільба Росії покращилася.

Значною мірою це сталося завдяки "Ланцетам", які працюють у парі з розвідувальними дронами, і збільшенню виробництва високоточних снарядів.

Поки що Україні вдалося досягти паритету з Росією завдяки меншій кількості більш точної вогневої потужності, однак це може змінитися.

Залужний зазначає, що Україні потрібно розбудовувати локальні gps-поля, використовуючи наземні антени, а не лише супутники. Потрібно ширше використовувати дрони-камікадзе. Також потрібно, щоб партнери поставляли Україні краще артилерійське розвідувальне обладнання.

Технологія розмінування

Залужний заявляє, що ресурсів, які Україна має для розмінування територій, замало. За його словами, вихід із ситуації у технологіях.

Нарощування резервів

Головнокомандувач заявляє про проблему України з резервами. Зокрема, солдатів, які воюють на фронті не перший місяць, не можуть звільнити.

Залужний вважає, що Україні потрібно розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори або за мобілізацією.

Висновок Залужного

Резюмуючи, він наголошує, що Росія ще довгий час матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах.

Позиційна війна – це затяжна війна, яка несе в собі величезні ризики для ЗСУ та держави,

– сказав він.

Для того, щоб вирватися з цієї пастки, Україні потрібні інноваційні підходи, що можуть перетворити позиційну війну на маневрену.

Військова допомога надходить запізно

Залужний констатує, що західні партнери передають Україні зброю надто пізно. Наприклад, він зазначає, що постачання далекобійних ракет і танків було актуальним торік, коли ці системи Україна отримала тільки у 2023 році.

Зволікання Заходу дозволило Росії перегрупуватися і зміцнити оборону після успіху ЗСУ восени 2022 року на Харківщині та Херсонщині.

Залужний вважає, що аналогічна ситуація з винищувачами F-16, які мають надійти наступного року. Він зазначає, що зараз літаки менш корисні, адже Росія вдосконалила свою ППО.

В України немає вибору, крім як наступати

Головнокомандувач наполягає на тому, що в України немає іншого вибору, окрім як зберігати ініціативу, продовжуючи наступати, навіть якщо вона просувається всього на кілька метрів на день.

Крим, на думку генерала, залишається найвразливішим місцем Путіна.

Залужний намагається не допустити переходу війни в окопну боротьбу, оскільки вона "може затягнутися на роки та виснажити українську державу".

Головнокомандувач не сумнівається, що затяжна війна вигідна Росії, населення якої втричі, а економіка вдесятеро більша, ніж в Україні.

Давайте будемо чесними, це феодальна держава, де найдешевший ресурс – людське життя. А для нас... найдорожче, що в нас є, – це наші люди,

– каже він.

Відтак, Залужний констатує, що Україні потрібне рішення для якнайшвидшої перемоги.

"Тому, що рано чи пізно, ми виявимо, що в нас просто не вистачає людей, щоб воювати", – резюмував він.

Залужний зустрівся з командувачами армій США і Великої Британії