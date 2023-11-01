За словами головнокомандувача ЗСУ, Росія не змогла використати свою значущу перевагу у людських ресурсах. Пов'язано це з тим, що Владімір Путін має страх, що загальна мобілізація може стати причиною політичної кризи. Втім, слід розуміти, що резерви України теж обмежені.

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В Україні планують закривати прогалини

Залужний зазначив, що Україна не може легко звільнити солдатів, яких відправляли на фронт. Ба більше, Росія також може завдавати ударів по навчальних центрах. Крім того, законодавство нашої країни містить прогалини, через які громадяни ухиляються від виконання своїх обов'язків.

Ми намагаємося виправити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, і ми повинні розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Ми також запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає направлення нещодавно мобілізованих і навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їхньої підготовки,

– зазначив головнокомандувач.

Недооцінювати Росію не варто

На цьому також наголосив Валерій Залужний. Він зазначив, що ворог зазнав значних втрат як серед особового складу, так і боєприпасів. Утім, упродовж тривалого часу окупанти все одно матимуть перевагу як в озброєнні, так і техніці, ракетах і боєприпасах.

Він наголосив, що оборонна промисловість ворога нарощує обсяги виробництва, хоч і накладені на неї безпрецедентні санкції. Водночас партнери України по НАТО також різко нарощують свої виробничі потужності. Втім, знадобиться цілий рік, а в деяких випадках, коли йдеться про літаки та системи управління, – два роки.

Головнокомандувач зазначив, що позиційна війна – тривала війна. Вона несе з собою величезні ризики як для ЗСУ, так і для держави. І якщо наша держава прагне "вирватися з цієї пастки", – потрібно буде дотримуватися пріоритетів, названих ним: перевазі у повітрі, значному покращенню засобів РЕБ та контрбатарейної боротьби, новим технологіям мінуванням і здатності мобілізувати та тренувати більше резервів.