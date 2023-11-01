1 листопада Валерій Залужний повідомив, що хтось, використовуючи його ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із "проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру".

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Залужного намагаються дискредитувати

Залужний звернувся з проханням дотримуватися інформаційної гігієни та не вірити повідомленням, які надходять від його імені. Однак він не уточнив, що саме було в цих повідомленнях.

Прошу кожного, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення,

– сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив, що акаунт Zaluzhniy_ua у телеграмі йому не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем "Валерій Залужний" тощо. Усі вони – фейкові.

Принагідно Валерій Залужний надав посилання на свої канали:

Зверніть увагу. Якщо ви помітили ворожий фейк, підозрілі сторінки, смс- та email-розсилки, новини з маніпулятивними заголовками, повідомте про це в чат-бот Центру стратегічних комунікацій.

Це може бути методом ІПсО ворога

В InformNapalm зауважили, що наразі ворогами України проводиться цілеспрямована інформаційно-психологічна операція, і фейкові повідомлення, які спрямовані на провокацію певних осіб – є елементом цієї складної операції.

На їхню думку, не виключено, що стаття в TIME, яка вийшла нещодавно та викликала значний резонанс у суспільстві, також є елементом єдиної ІПсО, головними бенефіціарами якої є російські спецслужби. Адже вона синхронізована по часу з цими повідомленнями.