СБУ завітали із перевірками до представників секти "АллатРа". Про те, що відомо про цю релігійну організацію, яку підозрюють у роботі на країну-агресорку, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Все почалося із книжок неіснуючої авторки

У 2010 році у місті Макіївка, що на Донеччині, на прилавках книжкових крамниць з'явилися книги, – жанру "духовної літератури" – авторства Анастасії Нових. Їх видавало ТОВ "АллатРа". Пізніше виявилося, що Анастасії Нових не існує.

Ці книги були сумішшю усіх можливих езотеричних текстів і пригодницьких фантастичних детективів. Там є все, від Атлантиди до духів, прибульців, демонів, пірамід і шумерів. Космічні потоки, атоми, стовбурові електрони і криваві обряди, де злобні архонти із пейсами приносять у жертву дітей.

Іншим автором, який видавався у цій серії, був Ігор Данілов. За професією він масажист. З його книг ми дізнаємось, що він є втіленням Архангела Гавриїла і носієм Святого Духа. Він стверджує, що може лікувати на відстані, безконтактно битися, вбивати і воскрешати, спілкуватися з Богом і прибульцями.

Скоріше за все, він також є і Анастасією Нових, адже вони майже не відрізняються ні за сенсовим навантаженням, ні за стилем.

На додачу до всього – анунаки

Анунаки, які існують у всесвіті Данілова, – це позаземна розвинута раса. Вони нібито причетні до створення самого людства. А ще вони, звісно ж, відвідують етери Данілова, у студії за допомогою монтажу їм домальовують особливості гуманоїдної анатомії та космічний корабель позаду.

Відповідно до "лекцій", якщо їх можна так назвати, анунаків покликали ображені титани, які жили з ними по сусідству у одному сузір'ї. Титани зрозуміли, що їх мають виселити з Землі та попросили допомоги у анунаків. Ця міфічна раса нібито вже була на межі вимирання, тож коли титани розповіли їм про магічні кристали, вони одразу погодились їм допомогти.

З місцевих рас тоді на Землі були тільки гноми, і духам-охоронцям Землі це не сподобалось. І анунаки запропонували їм разом створити нову місцеву расу, яка заселить Землю і зможе офіційно на неї претендувати за законами Всесвіту. І тоді взяли чоловічу частину від духів Землі, а з жіночою частиною щось пішло не так, і взяли тоді від анунаків. І так було створено людство,

– написав у своєму доробку "архангел" Данілов.

У анунаків є вороги – алексіанці. Це "злобні тварі", які є найвищим злом та намагаються зруйнувати світ. Звісно ж, їм протистоять анунаки.

Кінець світу у 2024 році

Ця секта має своє "засади". Серед них:

очікування кінця світу. Він прийде 12 грудня 2024 року, і на сайті встановлено зворотний відлік;

непрозоре фінансування – гроші, вочевидь, у анунакіанців є, хоча не зрозуміло звідки;

утопічна візія майбутнього, хоч прописана вона доволі погано.

сексуальні девіації – у "АллатРі" є "орден геліарів" – лицарів світла. Туди входять тільки жінки і їх обирає Данілов. Їхня задача – виробляти специфічну енергію, яка рятує світ. Можуть робити це тільки жінки і тільки одним способом – сексом.

Анануки мають рятувати світ від єврейсько-американских деструкторів (відночас, хто це такі не пояснюють). Під проводом анунаків і за допомогою геліарів їм протистоять слов’яни, об’єднані в спецслужби. За переконаннями прихильників "АллатРи" саме НКВД та КДБ не один раз рятували світ. І саме на "слов’янські спецслужби" секта покладається зараз.

Номо – слов'янський лідер

Відповідно до ідеології "АллатРи" світ врятує Номо – слов’янський лідер зі спецслужб, якому допомагають мудреці із Шамбали. Є нюанс – його біографія до дрібниць збігається із життєписом Владіміра Путіна.

Якщо змусити себе поцікавитися, хто може бути серед прихильників "духовної маячні", то можна виявити, що існують припущення, що вони є й серед українських посадовців.

Хто з українських посадовців є прихильником

Зокрема, з'являлась інформація, що до секти входить Ірина Верещук – міністерка з питань реінтеграції, Іван Баканов (майже колишній голова СБУ) та його протеже Олег Кулініч із кримського СБУ, якого днями затримали за зраду Батьківщини, а ще заступник керівника ЦСО відділу "А" СБУ Михайло Кухаренко, мер Черкас Анатолій Бондаренко, мер Коростеня Володимир Бондаренко, керівник управління Кіровоградської ОДА Віталій Останній, відома всім Надія Савченко. Також ну зустрічах прихильників "АллатРи" помічали Леоніда Кравчука.

З цього списку тільки Ірина Верещук публічно прокоментувала інформацію про те, що вона може бути причетною до цієї секти. Вона повністю заперечила будь-які звязки з вевеуками та масажистом із Макіївки. Також міністерка закликала довіряти тільки перевіреній інформації.

Цікаво, що у Данілова є офіс на території Києво-Печерської лаври.