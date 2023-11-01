СБУ посетила с проверками представителей секты "АллатРа". О том, что известно об этой религиозной организации, которую подозревают в работе на страну-агрессора, – читайте в материале 24 Канала.

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Все началось с книг несуществующего автора

В 2010 году в городе Макеевка Донецкой области на прилавках книжных магазинов появились книги, – жанра "духовной литературы" – авторства Анастасии Новых. Их выдавало ООО "АллатРа". Позже оказалось, что Анастасии Новых не существует.

Эти книги представляли собой смесь всех возможных эзотерических текстов и детективов приключенческой фантастики. Там есть все, от Атлантиды до духов, пришельцев, демонов, пирамид и шумеров. Космические потоки, атомы, стволовые электроны и кровавые обряды, где злобные архонты с пейсами приносят в жертву детей.

Другим автором, издававшимся в этой серии, был Игорь Данилов. По профессии он массажист. Из его книг мы узнаем, что он является воплощением Архангела Гавриила и носителем Святого Духа. Он утверждает, что может лечить на расстоянии, бесконтактно сражаться, убивать и воскрешать, общаться с Богом и пришельцами.

Скорее всего, он также является и Анастасией Новых, ведь они почти не отличаются ни по смысловой нагрузке, ни по стилю.

Вдобавок ко всему – анунаки

Анунаки, которые существуют во вселенной Данилова, – это внеземная развитая раса. Они якобы причастны к созданию самого человечества. А еще они, конечно же, посещают эфиры Данилова, в студии с помощью монтажа им дорисовывают особенности гуманоидной анатомии и космический корабль позади.

Согласно "лекциям", если их можно так назвать, анунаков позвали обиженные титаны, жившие с ними по соседству в одном созвездии. Титаны поняли, что их должны выселить с Земли, и попросили помощи у анунаков. Эта мифическая раса якобы уже была на грани исчезновения, поэтому, когда титаны рассказали им о магических кристаллах, они сразу же согласились им помочь.

Из местных рас тогда на Земле были только гномы, и духам-хранителям Земли это не понравилось. И анунаки предложили им вместе создать новую местную расу, которая заселит Землю и сможет официально на нее претендовать по законам Вселенной. И тогда взяли мужскую часть от духов Земли, а с женской частью что-то пошло не так, и взяли тогда от анунаков. И так было создано человечество,

– написал в своем материале "архангел" Данилов.

У анунаков есть враги – алексианцы. Это "злобные твари", которые являются высшим злом и пытаются разрушить мир. Конечно же, им противостоят анунаки.

Конец света в 2024 году

Эта секта имеет свои "устои". Среди них:

ожидание конца света. Он придет 12 декабря 2024 года, и на сайте установлен обратный отсчет;

непрозрачное финансирование – деньги, очевидно, у анунакианцев есть, хотя не понятно откуда;

утопическое видение будущего, хотя прописано оно довольно плохо;

сексуальные девиации – в "АллатРе" есть "орден гелиаров" – рыцарей света. Туда входят только женщины и их выбирает Данилов. Их задача – производить специфическую энергию, которая спасает мир. Могут делать это только женщины и только одним способом – сексом.

Анунаки должны спасать мир от еврейско-американских деструкторов (в то же время, кто это такие не объясняют). Под предводительством анунаков и с помощью гелиаров им противостоят славяне, объединенные в спецслужбы. По убеждениям сторонников "АллатРы" именно НКВД и КГБ не один раз спасали мир. И именно на "славянские спецслужбы" секта полагается сейчас.

Номо – славянский лидер

Согласно идеологии "АллатРы" мир спасет Номо – славянский лидер из спецслужб, которому помогают мудрецы из Шамбалы. Есть нюанс – его биография до мелочей совпадает с жизнеописанием Владимира Путина.

Если заставить себя поинтересоваться, кто может быть среди сторонников "духовного бреда", то можно обнаружить, что существуют предположения, что они есть и среди украинских чиновников.

Кто из украинских чиновников является сторонником

В частности, появлялась информация, что в секту входит Ирина Верещук – министр по вопросам реинтеграции, Иван Баканов (почти бывший глава СБУ) и его протеже Олег Кулинич из крымской СБУ, которого на днях задержали за измену Родины, а еще заместитель руководителя ЦСО отдела "А" СБУ Михаил Кухаренко, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, мэр Коростеня Владимир Бондаренко, руководитель управления Кировоградской ОГА Виталий Останний, известная всем Надежда Савченко. Также на встречах сторонников "АллатРы" замечали Леонида Кравчука.

Из этого списка только Ирина Верещук публично прокомментировала информацию о том, что она может быть причастной к этой секте. Она полностью отрицала какие-либо связи с вевеуками и массажистом из Макеевки. Также министр призвала доверять только проверенной информации.

Интересно, что у Данилова есть офис на территории Киево-Печерской лавры.