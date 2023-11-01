Сьогодні, 1 листопада, СБУ та та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з "Аллатри", передає 24 Канал.

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Могла бути агентурою Росії

За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах Росія і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві. Чекаємо на подробиці від СБУ.

Хто така "АллатРа"

Релігійна організація заснована в 2011 році у Києві. Діяльність її учасників поширена не лише в Україні, але й у більшості країн світу.

"АллатРа" позиціонує себе як громадська спілка, що діє поза політикою і поза релігією. Сповідує псевдонауку та дивні теорії змови інопланетян та впливових еліт.

Засновниками руху виступають однойменне ТОВ "АллатРа" колишньої мешканки Макіївки Донецької області Галини Яблочкіної та громадська організація "Міжнародна організація "Лагода".

Рух зародився з появи суто художньої книги "АллатРа" авторства Анастасії Нових (псевдонім Яблочкіної). У книзі концептуально жіночий початок давньоарабської богині неба і дощу Аллат поєднувався з чоловічим початком давньоєгипетського бога Сонця Ра. Однин із героїв серії книг – Ігор Данілов – колишній шахтар із Макіївки. Біографія Данілова у книзі Яблучкіної "Сенсей" збігається з біографією Путіна.

Організація має безліч сторінок у соцмережах та каналів в YouTube.

Вважається гібридним проєктом російської ФСБ.

Вважають Путіна "спасителем"

Релігійний рух від початку відомий своїми проросійськими поглядами. У ЗМІ припускають, що одним із лідерів руху був був Олег Кулініч, ексголова СБУ в Автономній Республіці Крим, звинувачений у державній зраді України.

Учасники "Аллатри", хоча наголошує на своїй аполітичній позиції, пропагують так званий "русскій мір" та називають Путіна "богом", який має "об'єднати" слов'ян, а потім і увесь світ.

Довідка: 8 серпня 2023 року генпрокуратура Росії заборонила діяльність "АллатРа", бо вона начебто дискредитує збройні сили країни-агресорки.

Представники "АллатРи" влаштовували телемости з путіністами з "Єдиной Росії". Крім того, коментуючи катування і вбивства у Бучі, вони наголошували, що, мовляв, це сталося, через те, що "люди розділені", і "нам промивають мізки".