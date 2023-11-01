Про це повідомила Українська Правда з посиланням на власні джерела. Сам Дубінський у своєму стилі фактично підтвердив цю інформацію.

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Що відомо про обшуки

Правоохоронні органи 1 листопада вкотре проводять обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Повідомляється, що причиною є ймовірна причетність політика до організації незаконного виїзду через державний кордон України у змові з іншими особами.

За словами джерела, мова про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

Олександр Дубінський уже дав свій коментар, завуальовано підтвердивши факт візиту. У своєму телеграм-каналі він стверджує, що нібито це спроби "знайти втрачену довіру", а шукати працівники ДБР мають "не у Дубінського точно". Також нардеп спробував списати все на особисту неприязнь до нього.

Справа Дубінського

Ще у серпні Дубінського викликали на допит до ДБР через його відпочинок у Барселоні з дівчиною у воєнний час. Там вивчали, яким чином Дубінський виконував свої обовʼязки, перебуваючи за кордоном, а також як підписував документи та інші важливі деталі.

Згодом нардепу оголосили підозру у підробленні документів для виїзду за кордон. Нардеп зміг виїхати з України за допомогою "липових" документів, нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Згодом Олександру Дубінському суд обрав запобіжний захід у вигляді носіння електронного браслету. Тако він має ряд інших зобов'язань, він повинен не виїжджати за межі Київської області без дозволу, прибувати до слідчих за викликом, повідомляти про зміну місця проживання та інше.