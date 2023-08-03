Депутат оформив собі довідку, як особа, яка супроводжує хворого батька (відомого фаната маріонеток Кремля на Донбасі та "русского міра") на закордонне лікування, а сам помчав з коханкою до Барселони. Фото з іспанського міста-курорту поширила супутниця політика. Наслідком стали обшуки 3 серпня 2023 року, а ми нагадуємо основні моменти з багатої біографії скандального нардепа.

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"Школа життя" – ринок "Кардачі"

Олександр Дубінський народився 18 квітня 1981 року у Києві. З дитинства він проявляв два нахили – жагу знань та не меншу жагу до грошей. Ще в підлітковому віці він став своїм на відомому столичному радіоринку "Кардачі".

Цікаво! В 90-их та у 2000-их "Кардачі" був таким собі центром дрібних і не дуже, але доволі "сірих" заробітків. Мовиться про продаж крадених "мобілок" і не лише. "Кардачі" стали "школою життя" для багатьох українських бізнесменів і, що вже гріха таїти, кримінальників.

Бізнесова жилка Дубінського не підвела і вже в середині 2000-их він мав декілька власних "точок" на легендарному ринку. Паралельно з веденням бізнесу Дубінський став про нього писати – молодий журналіст без досвіду роботи проявив себе в доволі престижному виданні "Економіческіє ізвестія" та став зіркою, що сходить, бізнесової журналістики, яка тоді в Україні лише зароджувалась.



Зірка економічної журналістики Олександр Дубінський / фото з соцмереж

Економічний журналіст Олександр Дубінський, 2011 рік:

Незабаром Дубінський перейшов до англомовного видання Kiev Weekly, де проявив себе та отримав посаду головного редактора.

У цей час навколо персони Дубінського почали виникати перші гучні скандали, в основному –через "джинсу" (замовні статті, – 24 Канал) та відверту роботу на створення потрібного іміджу певним політикам і бізнесменам. Так, про Дубінського говорили, як про фактичного піарника майбутнього проросійського олігарха Вадима Новинського.

Медійник – скандали та чутки

Скандали та чутки не особливо впливали на репутацію Дубінського, а навіть навпаки робили йому рекламу. Він тричі поспіль отримував галузеву нагороду PRESSzvanie, як найкращий фінансово-економічний оглядач України. Ці успіхи дозволили перейти з друкованої преси на телебачення – Дубінський став одним із редакторів програм головної зірки українського ТБ тих часів – Савіка Шустера.

Передачі Шустера фактично формували політичний порядок денний в Україні протягом багатьох років та запалювали "зірок" політикуму. Звісно ж, не просто так. Долучився до цього процесу й Дубінський – за час роботи на Шустера він отримав неабиякий досвід, знання про правила гри в українській політиці, а найголовніше – зв'язки.

У 2010 році Олександр Дубінський перебрався на "1+1", який належав та досі належить олігарху Ігорю Коломойському. На "плюсах" Дубінський отримав посаду редактора та продюсера проєктів економічних розслідувань.

Кілька років Дубінський перебував у тіні, але у 2014-му йому все ж довелося піти працювати "в кадрі" та стати ведучим популярної передачі "Гроші" замість звільненого журналіста Жана Новосєльцева.



Творчий колектив "Грошей": Дубінський на задньому плані, чоловік у кумедному піджаку – Михайло Ткач / фото з фейсбука Олександра Дубінського

Зверніть увагу! "Гроші" на той час були однією з перших програм журналістських розслідувань і розповідали про корупцію в Україні, робили це доволі талановито, провокативно та зухвало.



Дубінський став не лише ведучим, але й символом цього шоу. Над ним добряче попрацювали стилісти, які перетворили "ботаніка" з незрозумілою зачіскою на такого собі "мачо", в голосі з'явилась харизма, а в очах вогник. На багато років Дубінський став взірцем для проєктів журналістських розслідувань. Ба більше, вчителем для багатьох нинішніх розслідувачів.

Інфокіллер "любить швидкість"

Також, у цей період до Дубінського прийшли великі заробітки, які телеведучий інвествував у купівлю нерухомості та автівок. Пізніше про це знімуть велике розслідування під легендарною назвою "Мама любить швидкість".



Дубінський обрав стратегію іронізувати зі свого образу / фото bigkyiv.com

Пояснення цих статків досі нема, проте, можна припустити, що не обійшлося без "подарунків" Коломойського та "ліваків" – чорного піару, замовних сюжетів або відмови від виходу в ефір розслідувань тощо. Власник каналу на все це закривав очі, оскільки Дубінський виконував свою основну функцію – захищав бізнесові та політичні інтереси Коломойського.

Сам Дубінський цього не приховував і активно відпрацьовував команду "фас" від господаря по всіх, хто переходив олігарху дорогу, як це було можна приблизно собі уявити зі "злитих" розмов Коломойського з іншими медійниками, до прикладу, формальним босом Дубінського, тодішнім очільником "плюсів" Олександром Ткаченком.

Улюбленою мішенню Дубінського став тогочасний президент Порошенко, а також його оточення – генпрокурор Юрій Луценко, голова НБУ Валерія Гонтарєва, член РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) та інші персонажі. По них Дубінський "відпрацьовував" у кращих традиціях еталонних інформаційних кіллерів – "раннього" Нєвзорова або "середнього Корчинського".

При цьому, багатьох інших корупціонерів з ближнього кола президента України шоу Дубінського вперто не помічало та героям свої "5-хвилинок ненависті" не робило.

Дубінський був однією з зірок президентської виборчої кампанії-2019 і виконав свою роботу інфокіллера на відмінно. Дубінський вдало підсвітив усі "косяки" Порошенка, до яких смачно додав відверту брехню, наспіх склепані фейки та маніпуляції. Хоча, заради справедливості, варто визнати, що цілком вистачило б і звичайної правди.

Слуга народу чи слуга Коломойського

Доволі швидко в Дубінського почалася зіркова хвороба. Він "повірив", що це не олігарх Коломойський дав йому ресурсну базу у вигляді "плюсів", а це сам він вершить долі політиків і цілої країни.



Дубінський та легендарний носій ковдри Насіров / фейсбук Олександра Дубінського

Тоді ж Дубінський зацікавився політикою і почав формувати власну "секту" прихильників, об’єднаних навколо популістського, але хвацького слогану "Кризи нема – вони просто п**дять наші гроші". Несподіваними, але цілком логічними соратниками Дубінського стали колишній юрист Януковича Андрій Портнов, пропагандист Ігор Гужва та проросійський блогер Анатолій Шарій.



Портнов, Дубінський та Гужва / фейсбук Олександра Дубінського

Останній пізніше використає "напрацювання" Дубінського для власного політичного проєкту, а їхнього автора Коломойський втисне до нової партії – "Слуга народу".

Мама любить швидкість – дивіться легендарне розслідування про Дубінського:

Неймовірний успіх Володимира Зеленського на виборах президента 2019 року видав колосальний кредит довіри політичному проєкту, який буде з ним пов'язаний. Таким стала фактично створена "на колінці" партія "Слуга Народу".



Дубінський разом з блогером Куницьким, відомим як "ZPS Саньок": незабаром вони стануть депутатами / фейсбук Олександра Дубінського

Страшний кадровий голод та брак часу змусив набирати до партії фактично людей з вулиці –так народними депутатами стали весільні ведучі, дрібні аферисти, блогери-сотники, коучі успішного успіху, політтехнологи з великої дороги та інколи просто відверті маргінали. Пробрався до їхнього числа та Дубінський. І зробив це ефектно, точніше, не сам він, а магія імені Зеленського. Саме це дозволило Дубінському перемогти на виборах, як мажоритарнику на столичному виборчому окрузі №94.

Переможеним вийшов сам нещодавно всемогутній консільєрі та співслуживець Петра Порошенка – Ігор Кононенко. Останній притягнув проти Дубінського кандидатом-спойлером навіть колишнього колегу по "Грошах" Жана Новосєльцева. Не допомогло – новоспечений "Слуга Народу" переміг з величезним відривом у майже 30%.



Дубінський і його колега по Раді фанат "русского міра" Максим Бужанський / фейсбук Олександра Дубінського

У Верховній Раді Дубінський взагалі втратив гальма і пустився берега – він хамив, скандалив і не приховував, що прибув до парламенту "робити бабки" та відстоювати інтереси свого власника – Коломойського (подавав вигідні олігарху законопроєкти та спамив поправками ті, які Коломойському не подобались).

Також Коломойський використовував Дубінського просто для задоволення – той очолив кампанію травлі мера Дніпра Бориса Філатова, який свого часу вирвався з орбіти олігарха та повів самостійну від нього політику. Дубінський активно "мочив" Філатова, але отримав достойну відповідь та прізвисько на все життя: "д*па, що говорить".



Звичайний день у Верховній Раді / фейсбук Олександра Дубінського

Інше прізвисько – "Пудель" дали Дубінському віртуальні прихильники ображеного ним президента Порошенка. Тут зіграла свою роль розкішна кудрява шевелюра нардепа, а також перейнята від побратима Портнова фраза про "тупий собачий рот".

Елітний автопарк, румунський паспорт і втручання у вибори США

Епатажний нардеп не міг не привернути увагу колишніх колег – журналістів. Ті швидко знайшли в Дубінського записані на тодішню дружину піарницю Лесю Цибко та інших родичів 24 квартири у Києві і чималий автопарк на два десятки елітних машин (зокрема, Mercedes, що раніше належав Януковичу).

У 2020-му році розслідувачі знайшли в Дубінського румунський паспорт.

Як Дубінський став "румуном" – дивіться відео :

У 2020-му році Коломойський зібрав власний підрозділ "самогубців" у складі Дубінського, скандального прокурора Кулика та народного депутата Деркача для фактичного втручання у вибори президента США. Серед групи підтримки була, до речі, й Олена Дума, нинішня очільниця АРМА.

Зверніть увагу! Андрій Деркач, схоже, паралельно працював і на російський розвідку. В 2021 – 2022 роках він активно готував агентів і диверсантів для російського вторгнення в Україну і на відміну від Медведчука поставився до цього завдання серйозно.

Завданням Дубінського і Ко було "потопити" кандидата від демократів Джо Байдена шляхом вкидів про роль його сина Хантера в діяльності української компанії "Бурісма". Так Дубінський став обличчям кампанії проти Байдена, спродюсованої Коломойським на запит довіреної особи Трампа Руді Джуліані, проте, це стало початком його кінця.



Випадок на вулиці / фото з соцмереж

Відео з "викривальних" пресконференцій засвідчили сумне обличчя Дубінського, але, схоже, варіантів не виконувати волю власника у нього не було.

Розплата прийшла незабаром – на початку 2021 року вже після перемоги Байдена на Дубінського та Деркача США наклали санкції. З того часу скандаліст Дубінський перетворився на токсичний політичний труп, став "нерукопожатною парією".

"Слуги народу" поспішили від нього відхреститися і воліли не помічати – 2 лютого 2021 року Дубінського виключили з фракції, але він зберіг мандат як мажоритарник.

Так Олександр Дубінський перетворився на невидимку. Не допомогли навіть дійсно стильні костюми, в яких він ходив на роботу до Ради (варто визнати, Дубінський був, мабуть, головним модником 9 скликання).

Чому СБУ взялася за Дубінського – дивіться відео:

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Після повномасштабного вторгнення росіян про Дубінського забули й знову згадали лише влітку 2023 року, коли з'ясувалося, що він обманом виїхав за кордон на відпочинок до своєї коханки.