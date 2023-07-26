Так, Дубінський міг виїхати за кордон під приводом супроводу хворого батька. Про це заявив співзасновник партії "Демократична сокира" Антон Швець. За його словами, він помітив нардепа у соцмережі його дівчини – Олени Деккерт.
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Дубінський може відпочивати за кордоном
Як розповів Швець, Дубінський зараз може перебувати в Барселоні, Іспанія. Саме там проживає його дівчина Олена.
На фото, оприлюдненому у соцмережі Олени, видно татуювання, яке є у Дубінського на нозі. Крім того, до цього дівчина вже публікувала романтичний кадр з коханим у Карпатах.
Тату Дубінського / Скриншот
Тату збігається з тим, що на першому фото / Скриншот
Дубінський зі своєю дівчиною у Карпатах / Скриншот
Швець зазначив, що у червні МОЗ звернулось до Держприкордонслужби з проханням посприяти Дубінському виїхати за кордон для супроводу хворого батька. Однак за словами діяча, батько нардепа весь час проживав у тимчасово окупованому Донецьку.
Нещодавно Дубінському дозволили виїхати разом із батьком за кордон, але куди саме – невідомо. Він підтвердив, що виїхав з батьком через те, що в Україні немає можливостей для його лікування.
Наразі ні сам Дубінський, ні його дівчина не коментували ситуацію.
Хто такий Дубінський
Це український журналіст, політик, блогер, колишній ведучий програми "Гроші" на телеканалі 1+1. Заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
Проти Дубінського в січні 2021 року було запроваджено персональні санкції з боку Міністерства фінансів США за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу.
1 лютого 2021 року виключили із фракції "Слуга народу" через американські санкції.
Подібний випадок з Арістовим: що відомо
- Арістова нещодавно помітили на Мальдівах на п'ятизірковому курорті Waldorf Astoria Maldives. Це підтвердили в готелі.
- Однак сам нардеп і його прессекретарка на запитання журналістів так і не відповіли.
- Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що негайно ініціює призупинення членства в ній депутата Арістова.
- Згодом Арістов написав заяву про складання повноважень. Так, 25 липня до Верховної Ради України надійшла заява від Юрія Арістова про складання повноважень народного депутата України.