25 липня до Верховної Ради України надійшла заява від Юрія Арістова про складання повноважень народного депутата України.

Коли у ВР розглянуть заяву

Про те, що Арістов написав заяву про складання повноважень, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він розповів, що заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні,

– написав Стефанчук.



Заява Юрія Арістова / фото Руслан Стефанчук