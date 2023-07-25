Ціна мальдівського готелю, де зупинявся "слуга" починається від 100 тисяч гривень за добу.
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Нардеп зупинявся у п'ятизірковому готелі
Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки та "Слугу Народу" Юрія Арістова помітили в готелі Waldorf Astoria Maldives. Це п’ятизірковий готель, що знаходиться на найбільшому приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах.
Про це журналістам повідомили джерела. Розслідувачі зателефонували в готель, щоб перевірити, чи справді Арістов був там. Виявилося, що нардеп справді проживав у готелі, але наразі вже виїхав.
Ціна проживання на двох в готелі коливається від 100 тисяч до 323 тисяч гривень за добу. Також є пропозиція за понад 1 мільйон гривень за ніч. Яку саме віллу обрав нардеп невідомо.
Сам Юрій Арістов не відповів на дзвінок журналістів. Проте відповіла його прессекретарка. Вона не змогла надати інформацію про місцезнаходження нардепа і підстави виїзду за кордон. Помічниця попросила надіслати журналістський запит. Попри обіцянку відповісти протягом декількох годин, прессекретарка не надала інформацію. Дружина Арістова повідомила, що депутат був у Вільнюсі.
7 липня Юрій Арістов публікував знімки з Вільнюсу, де ймовірно перебував з дипломатичним візитом.
В оборонному комітеті Сейму обговорили постачання установок Nasams, які Литва придбала для української армії,
— підписав фото депутат.
Минулого року Арістова бачили на острові Занзібар в Африці. Вартість проживання в готелі там починається від 170 тисяч гривень.
Виїзд на відпочинок ще одного "слуги"
- Раніше розслідувачі виявили поїздки на відпочинок за кордон ще одного "слуги" – Богдана Торохтія. Нардеп відпочивав у Болгарії, про що стало відомо з соцмереж його дружини. Торохтій намагався обманути журналістів фейковим фото.
- Богдан Торохтій є ініціатором законопроєкту про заборону виїзду нардепів. Однак це не заважало йому їздити у "відрядження".
- Згодом стало відомо, що дружина нардепа володіє нерухомістю у Болгарії біля моря. Ринкова ціна приміщення становить близько 477 тисяч доларів.