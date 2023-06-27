Торохтій став народним обранцем від "Слуги народу" ще у серпні 2019 року. Через два роки – у серпні 2021 року – він одружився з Аліною Левченко. Наразі вона на платній основі обіймає посаду радниці тимчасового виконувача обов'язків гендиректора ДП "Антонов".

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Левченко пошопилася елітною нерухомістю

Дані болгарського майнового реєстру свідчать, що Левченко 1 серпня 2022 року придбала квартиру у житловому комплексі Valencia Gardens, розташованому у Несебрі. Помешкання – понад 50 квадратних метрів. Окрім того, Левченко придбала приміщення на першому поверсі. Його площа – понад 280 квадратних метрів.



Дані про нерухомість / BIHUS.INFO

ЖК, у якому придбала помешкання Левченко, розташований у новій частині міста. Це – перша лінія моря. На території ЖК розташовані басейн, джакузі, СПА, фітнес, медичний центр тощо.

Сума угоди, відповідно до даних з реєстру, становить приблизно 59 тисяч доларів (за тогочасним курсом). Водночас, відповідно до цін на місцевих сайтах агентств нерухомості, ринкова вартість квартири та приміщення може становити приблизно 477 тисяч доларів.

Також восени 2022 року Левченко придбала квартиру у ЖК "Новопечерська вежа". Площа – понад 68 квадратних метрів. У березні 2023 року вона придбала паркомісце там же. Ринкова вартість помешкання – 114 тисяч доларів, паркомісця – 30 тисяч доларів.

Як відреагував нардеп

Журналісти звернулися до Торохтія. Телефоном нардеп відмовився коментувати нерухомість дружини. Він запропонував надіслати офіційний запит.

"А після цієї розмови зі сторінки дизайн-студії дружини нардепа зникли публікації про дизайн болгарської квартири. Крім того, Левченко опублікувала в соцмережах відкритий лист, у якому послалася на свої попередні статки, нібито задекларовані у 2020 році", – мовиться у повідомленні.

Торохтій вже опинявся в епіцентрі скандалу

Скандал спалахнув, коли у BIHUS.INFO заявили, що Торохтій під час воєнного стану їздив відпочивати за кордон. Тоді він побував у Болгарії. Відпочивало на морі подружжя незадовго до другої річниці шлюбу.

Окрім того, стало відомо, що за час повномасштабної війни Торохтій змінив три авто класу люкс. Їх придбали на ім'я Аліни Левченко.