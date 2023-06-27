Торохтий стал народным избранником от "Слуги народа" еще в августе 2019 года. Через два года – в августе 2021 года – он женился на Алине Левченко. В настоящее время она на платной основе занимает должность советницы временного исполняющего обязанности гендиректора ГП "Антонов".

Обратите внимание После скандала в Одессе в Украине проверят всех военнослужащих: Зеленский приказал

Левченко пошепталась элитной недвижимостью

Данные болгарского имущественного реестра свидетельствуют о том, что Левченко 1 августа 2022 года приобрела квартиру в жилом комплексе Valencia Gardens, расположенном в Несебре. Жилье – более 50 квадратных метров. Кроме того, Левченко приобрела помещение на первом этаже. Его площадь – более 280 квадратных метров.



Информация о недвижимости / BIHUS.INFO

ЖК, в котором приобрела квартиру Левченко, расположен в новой части города. Это первая линия моря. На территории ЖК расположены бассейн, джакузи, СПА, фитнесс, медицинский центр и другое.

Сумма сделки, согласно данным из реестра, составляет примерно 59 тысяч долларов (по курсу того времени). В то же время, согласно ценам на местных сайтах агентств недвижимости, рыночная стоимость квартиры и помещения может составить около 477 тысяч долларов.

Также осенью 2022 года Левченко приобрела квартиру в ЖК Новопечерская вежа. Площадь – более 68 квадратных метров. В марте 2023 года она приобрела паркоместо там же. Рыночная стоимость квартиры – 114 тысяч долларов, паркоместа – 30 тысяч долларов.

Как отреагировал нардеп

Журналисты обратились к Торохтию. По телефону нардеп отказался комментировать недвижимость жены. Он предложил отправить официальный запрос.

"А после этого разговора со страницы дизайн-студии жены нардепа исчезли публикации о дизайне болгарской квартиры. Кроме того, Левченко опубликовала в соцсетях открытое письмо, в котором сослалась на свое предыдущее состояние, якобы задекларированное в 2020 году", – говорится в сообщении.

Торохтий уже оказывался в эпицентре скандала

Скандал вспыхнул, когда в BIHUS.INFO заявили, что Торохтий во время военного положения ездил отдыхать за границу. Тогда он посетил Болгарию. Отдыхали на море супруги незадолго до второй годовщины брака.

Кроме того, стало известно, что за время полномасштабной войны Торохтий сменил три авто класса люкс. Их приобрели на имя Алины Левченко.