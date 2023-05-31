По крайней мере, в этом убеждают расследователи Bihus.Info. Итак, все по порядку: кто такой Богдан Торохтий, какие доказательства того, что нардеп отдыхает за границей во время войны и как вместе с женой приобрел дорогие автомобили.

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Богдан Торохтий – народный депутат фракции "Слуга народа" с августа 2019 года. Расследователи отметили, что нардеп был одним из визитеров офиса теневого куратора группы депутатов парламента – бизнесмена Ильи Павлюка. Эта группа известна организованными голосованиями в пользу различных финансово-промышленных групп, чаще всего в интересах олигарха Рината Ахметова. Торохтий слаженно голосовал со всей группой.

За время войны Торохтий сменил три авто класса люкс

После полномасштабного вторжения России в Украину семья Торохтия успела сменить 3 автомобиля: все они покупались на имя его жены – Алины Левченко. Жена является дочерью футбольного тренера Виталия Левченко, когда-то была помощницей нардепа Сергея Каплина и советницей экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

В июле 2022 года Алина Левченко продала свой Range Rover Sport примерно за 76 000 долларов и в тот же месяц стала владелицей Mercedes-Benz G400 2020 года выпуска.

Заметьте. Самая низкая стоимость такого внедорожника на вторичном рынке составляет 158 800 долларов. В декабре 2022 года Левченко сменила Mercedes на новый Range Rover.

По словам Торохтия, автомобиль супруги предзаказали еще в 2021 году, но, мол, "дошел" внедорожник к ним так поздно из-за войны. Подобный Range Rover Левченко автомобиль продается за 185 000 долларов.

Но уже в марте 2023 года Range Rover "обменяли" на электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2022 года. Расследователи обратили внимание на двухцветное исполнение авто, это спец версия модели EQS 580 – Edition One.

Новый такой можно найти в продаже за 197 851 доллар, а в марте EQS 580 Edition One продавался за 185 тысяч долларов. Журналисты зафиксировали, как этим автомобилем Левченко (жены) пользуется нардеп Торохтий.

Торохтий пользуется авто за 7 миллионов гривен / Скриншот с видео

Торохтий отдыхает за границей во время войны

Незадолго до полномасштабного вторжения России Торохтий был среди инициаторов законопроекта №7055, который предусматривал запрет на выезд из страны для депутатов, кроме распоряжения Президента Украины для осуществления их полномочий. Однако этот законодательный запрет для нардепов так и не приняли.

А уже 23 апреля 2022 года Торохтий пытался выехать из страны через пограничный пункт "Порубное" на границе с Румынией, но его не выпустили пограничники. Об этом журналисты узнали из судебного реестра, поскольку нардеп подал в суд с целью обжаловать решение о запрете на выезд, вопрос был решен во внесудебном порядке.

Однако расследователи установили по крайней мере один из выездов Торохтия за границу. При этом им помогла активность супруги нардепа в соцсетях. Она активно публиковала фото и видео из поездки в инстаграме.

Так, Торохтий с Левченко побывали в Болгарии в августе 2022 года – незадолго до второй годовщины их брака.



Торохтий вместе с женой в Болгарии в августе 2022 года / Фото Скриншот с видео

14 августа 2022 года Левченко публиковала свое фото в заведении Fish Restaurant Levant Beach, расположенном на побережье Черного моря в Елените (Болгария). Через несколько дней, 20 августа, на годовщину свадьбы – еще одно фото, вместе с Торохтием: сделано с того же места, в той же одежде, с тем же макияжем и украшениями и, очевидно, в тот же день, что и предыдущее.

Летом 2022 года Левченко выкладывала много фото из Болгарии, что подтверждает: в то время она находилась именно в этой стране. А совместное фото в Болгарии с Торохтием доказывает, что он тоже был там в августе 2022 года. Однако, когда журналисты обратились к нардепу за комментарием, тот сказал, что ему сложно подтвердить или опровергнуть факт пребывания в Болгарии в это время, а затем он послал расследователям скриншот с телефона жены, где дата этого фото из Болгарии, сентябрь 2021 года. Очевидно, он сам изменил эти настройки в айфоне, это можно сделать за несколько секунд, не прилагая особых усилий. Поэтому, похоже, он намеренно предоставил журналистам ложную информацию.

В то же время Торохтий в комментарии расследователям подтвердил, что выезжал за границу после полномасштабного вторжения по семейным делам: к детям, выехавшим из Украины, а также к жене.

Торохтий отдыхал за границей во время войны: видео