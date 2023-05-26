Также журналисты-расследователи установили, что компания "Глобальные технологии будущего", совладелицей которой является Федорова, продает ремонтным заводам Укрзализныци. диоды по завышенным в 1,5 – 2 раза ценам.
Смотрите также "Схемы" нашли у семьи Богуслаева еще одну недвижимость на Лазурном побережье
Примечательно, что Бюро экономической безопасности – орган, который должен обеспечивать прозрачность бизнеса и бороться с отмыванием средств. Первый руководитель БЭБ оказался неэффективным, поэтому сейчас должность временно и.о. руководителя занимает Эдуард Федорова.
Как семья Федорова продает детали Укрзализныци с бешеными наценками
Известно, что жена и. о. директора БЭБ является совладелицей ООО "Глобальные технологии будущего".
До недавнего времени эта фирма занималась системами видеонаблюдения в Донецкой области, но с 2022 года резко изменила профиль и начала поставлять запчасти ремонтным заводам Укрзализныци в Киеве, Днепре и Запорожье (в целом за эти полтора года сумма сделок превысила 50 миллионов гривен,
– говорится в расследовании.
Отмечается, что основной товар, который компания "ГТМ" поставляет заводам УЗ, – разные типы диодов. В то же время, фирма не является производителем запчастей, а лишь перепродает их. По данным журналистов, "ГТМ" продает диоды с наценкой до 100%.
Журналисты также установили, что в конце 2022 года ГТМ начала заказывать услуги по изготовлению диодов. За эти услуги она платила от 505 до 620 гривен за штуку, продавая готовые диоды по 2000 гривен за штуку.
/ Фото Bihus.Info
Кто вместе с ними строит новый отель в Карпатах
Ольга Федорова имеет более 20 разных бизнесов по всей Украине. За последние 6 лет супруга и. о. главы БЭБ стала основательницей или соучредительницей компаний, специализирующихся на торговле:
- топливом,
- лекарствами,
- мебелью и рыбой,
- занимаются пассажирскими перевозками и бурением скважин, образованием и техническими исследованиями.
Также, как выяснили журналисты, Федорова вместе с бывшими и действующими СБУ-шниками является совладелицей ветроэлектростанции в Николаевской области и строит гостиницу на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области. Семье Федоровых там принадлежит 2 земельных участка.
Сообщается, что, в частности, 5 земельных участков на территории, где строится гостиница, принадлежат:
- генералу СБУ,
- бывшему заместителю главы СБУ Александру Карпенко и его семье,
- 2 участка – генералу СБУ, бывшему начальнику ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, эксочителю Донецкой ОВА Александру Куцю и его жене,
- а еще 4 участка – женщинам, чьи сыновья служат или служили в СБУ на низших должностях.
Кому принадлежат земельные участки / Фото Bihus.Info
Журналисты установили, что жена Карпенко уже ввела в эксплуатацию один из построенных на курорте домов, а жена Федорова зарегистрировала право собственности на еще 4 незавершенных дома.