Также журналисты-расследователи установили, что компания "Глобальные технологии будущего", совладелицей которой является Федорова, продает ремонтным заводам Укрзализныци. диоды по завышенным в 1,5 – 2 раза ценам.

Смотрите также "Схемы" нашли у семьи Богуслаева еще одну недвижимость на Лазурном побережье

Примечательно, что Бюро экономической безопасности – орган, который должен обеспечивать прозрачность бизнеса и бороться с отмыванием средств. Первый руководитель БЭБ оказался неэффективным, поэтому сейчас должность временно и.о. руководителя занимает Эдуард Федорова.

Справка. Федоров – бывший работник СБУ и финансовые связи с эксколлегами сохраняет до сих пор. Его родственники активно развивают бизнес по всей стране и инвестируют миллионы в недвижимость и землю.

Как семья Федорова продает детали Укрзализныци с бешеными наценками

Известно, что жена и. о. директора БЭБ является совладелицей ООО "Глобальные технологии будущего".

До недавнего времени эта фирма занималась системами видеонаблюдения в Донецкой области, но с 2022 года резко изменила профиль и начала поставлять запчасти ремонтным заводам Укрзализныци в Киеве, Днепре и Запорожье (в целом за эти полтора года сумма сделок превысила 50 миллионов гривен,

– говорится в расследовании.

Отмечается, что основной товар, который компания "ГТМ" поставляет заводам УЗ, – разные типы диодов. В то же время, фирма не является производителем запчастей, а лишь перепродает их. По данным журналистов, "ГТМ" продает диоды с наценкой до 100%.

Журналисты также установили, что в конце 2022 года ГТМ начала заказывать услуги по изготовлению диодов. За эти услуги она платила от 505 до 620 гривен за штуку, продавая готовые диоды по 2000 гривен за штуку.

Справка. Эдуард Федоров не дал Bihus.Info комментарии о бизнес-деятельности своей жены.



/ Фото Bihus.Info

Кто вместе с ними строит новый отель в Карпатах

Ольга Федорова имеет более 20 разных бизнесов по всей Украине. За последние 6 лет супруга и. о. главы БЭБ стала основательницей или соучредительницей компаний, специализирующихся на торговле:

топливом,

лекарствами,

мебелью и рыбой,

занимаются пассажирскими перевозками и бурением скважин, образованием и техническими исследованиями.

Также, как выяснили журналисты, Федорова вместе с бывшими и действующими СБУ-шниками является совладелицей ветроэлектростанции в Николаевской области и строит гостиницу на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области. Семье Федоровых там принадлежит 2 земельных участка.

Сообщается, что, в частности, 5 земельных участков на территории, где строится гостиница, принадлежат:

генералу СБУ,

бывшему заместителю главы СБУ Александру Карпенко и его семье,

2 участка – генералу СБУ, бывшему начальнику ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, эксочителю Донецкой ОВА Александру Куцю и его жене,

а еще 4 участка – женщинам, чьи сыновья служат или служили в СБУ на низших должностях.



Кому принадлежат земельные участки / Фото Bihus.Info

Журналисты установили, что жена Карпенко уже ввела в эксплуатацию один из построенных на курорте домов, а жена Федорова зарегистрировала право собственности на еще 4 незавершенных дома.