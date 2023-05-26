Також журналісти-розслідувачі встановили, що компанія "Глобальні технології майбутнього", співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам Укрзалізниці діоди за завищеними у 1,5 – 2 рази цінами.

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Прикметно, що Бюро економічної безпеки – орган, який мав би забезпечувати прозорість бізнесу та боротись з відмиванням коштів. Перший керівник БЕБ виявився неефективним, тож нині посаду тимчасово в.о. очільника обіймає Едуард Федорова.

Довідка. Федоров – колишній працівник СБУ, і фінансові зв'язки з ексколегами зберігає досі. Його родичі активно розвивають бізнес по всій країні та інвестують мільйони в нерухомість і землю.

Як родина Федорова продає деталі Укрзалізниці з шаленими націнками

Відомо, що дружина в. о. директора БЕБ є співвласницею ТОВ "Глобальні технології майбутнього".

Донедавна ця фірма займалася системами відеоспостереження на Донеччині, але з 2022 року різко змінила профіль і почала постачати запчастини ремонтним заводам Укрзалізниці в Києві, Дніпрі та Запоріжжі (загалом за ці півтора року сума угод перевищила 50 мільйона гривень,

– мовиться у розслідуванні.

Зазначається, що основний товар, який компанія "ГТМ" постачає заводам УЗ, – різні типи діодів. Водночас фірма не є виробником запчастин, а лише перепродує їх. За даними журналістів, "ГТМ" продає діоди з націнкою аж до 100%.

Журналісти також встановили, що наприкінці 2022 року "ГТМ" почала замовляти послуги із виготовлення діодів. За ці послуги вона сплачувала від 505 до 620 гривень за штуку, продаючи готові діоди по 2 000 гривень за штуку.

Довідка. Едуард Федоров не надав Bihus.Info коментарі щодо бізнесової діяльності своєї дружини.



/ Фото Bihus.Info

Хто разом з ними будує новий готель в Карпатах

Ольга Федорова має понад 20 різних бізнесів по всій Україні. За останні 6 років дружина в. о. голови БЕБ стала засновницею або ж співзасновницею компаній, які спеціалізуються на торгівлі:

паливом,

ліками,

меблями і рибою,

займаються пасажирськими перевезеннями та бурінням свердловин, освітою й технічними дослідженнями.

Також, як з'ясували журналісти, Федорова разом з колишніми і чинними СБУ-шниками є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині та будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Родині Федорових там належить 2 земельні ділянки.

Повідомляється, що, зокрема, 5 земельних ділянок на території, де будується готель, належать:

генералу СБУ,

колишньому заступнику голови СБУ Олександру Карпенку та його родині,

2 ділянки – генералу СБУ, колишньому начальнику ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях, ексочільнику Донецької ОВА Олександру Куцю і його дружині,

а ще 4 ділянки – жінкам, чиї сини служать або служили в СБУ на нижчих посадах.



Кому належать земельні ділянки / Фото Bihus.Info

Журналісти встановили, що дружина Карпенка вже ввела в експлуатацію один зі збудованих на курорті будинків, а дружина Федорова зареєструвала право власності на ще 4 незавершені будинки.