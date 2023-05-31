Принаймні у цьому переконують розслідувачі Bihus.Info. Тож, по усе по черзі: хто такий Богдан Торохтій, які докази того, що нардеп відпочиває за кордоном під час війни та як разом із дружиною придбав дорогі автівки.

Дивіться також Дружина очільника БЕБ будує готель та продає УЗ діоди за завищеними цінами, – ЗМІ

Богдан Торохтій – народний депутат фракції "Слуга народу" з серпня 2019. Розслідувачі зазначили, що нардеп був одним з візитерів офісу тіньового куратора групи депутатів парламенту – бізнесмена Іллі Павлюка. Ця група відома організованими голосуваннями на користь різних фінансово-промислових груп, найчастіше в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Торохтій злагоджено голосував з усією групою.

За час війни Торохтій змінив три авто класу люкс

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну родина Торохтія встигла змінити 3 автомобілі: усі вони купувались на ім'я його дружини – Аліни Левченко. Дружина є донькою футбольного тренера Віталія Левченка, колись була помічницею нардепа Сергія Капліна та радницею ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

У липні 2022 року Аліна Левченко продала свій Range Rover Sport приблизно за 76 000 доларів і того ж місяця стала власницею Mercedes-Benz G400 2020 року випуску.

Зауважте. Найнижча вартість такого позашляховика на вторинному ринку становить 158 800 доларів. У грудні 2022 Левченко змінила Mercedes на новий Range Rover.

За словами Торохтія, автомобіль подружжя передзамовило ще у 2021 році, але, мовляв, "дійшов" позашляховик до них так пізно через війну. Подібна до Range Rover Левченко автівка продається за 185 000 доларів.

Але вже у березні 2023 року Range Rover "обміняли" на електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 2022 року. Розслідувачі звернули увагу на двокольорове виконання авто, це спец версія моделі EQS 580 – Edition One.

Новий такий можна знайти у продажу за 197 851 долар, а у березні EQS 580 Edition One продавався за 185 тисяч доларів. Журналісти зафіксували, як цим автомобілем Левченко (дружини) користується нардеп Торохтій.

Торохтій користується авто за 7 мільйонів гривень / Скриншот з відео

Торохтій відпочиває за кордоном під час війни

Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії Торохтій був серед ініціаторів законопроєкту №7055, який передбачав заборону на виїзд з країни для депутатів, окрім як за розпорядженням Президента України для здійснення їх повноважень. Однак, цю законодавчу заборону для нардепів так і не прийняли.

А вже 23 квітня 2022 року Торохтій намагався виїхати з країни через прикордонний пункт "Порубне" на межі з Румунією, але не випустили прикордонники. Про це журналісти дізнались із судового реєстру, оскільки нардеп подав до суду з метою оскаржити рішення про заборону на виїзд, питання вирішили у позасудовому порядку.

Однак, розслідувачі встановили принаймні один з виїздів Торохтія за кордон. У цьому їм допомогла активність дружини нардепа у соцмережах. Вона активно публікувала фото та відео з поїздки в інстаграм.

Так, Торохтій з Левченко перебували в Болгарії у серпні 2022 року – незадовго до другої річниці їхнього шлюбу.



Торохтій разом з дружиною в Болгарії у серпні 2022 року / Фото Скриншот з відео

14 серпня 2022 Левченко публікувала своє фото у закладі Fish Restaurant Levant Beach, розташований на узбережжі Чорного моря в Єленіте (Болгарія). За кілька днів, 20 серпня, на річницю весілля, – ще одне фото, спільне з Торохтієм: зроблене з того ж місця, у тому ж одязі, з тим же макіяжем та прикрасами і, вочевидь, в той же день, що й попереднє.

Загалом влітку 2022 року Левченко викладала багато фото з Болгарії, що підтверджує: в той час вона перебувала саме в цій країні. А спільне фото в Болгарії з Торохтієм доводить, що він також був там у серпні 2022. Однак, коли журналісти звернулись до нардепа по коментар, той сказав, що йому складно підтвердити чи спростувати факт перебування у Болгарії у цей час, а згодом він надіслав розслідувачам скріншот з телефону дружини, де дата цього фото з Болгарії, вересень 2021 року. Вочевидь, він сам змінив ці налаштування в айфоні, це можна зробити за кілька секунд, не докладаючи особливих зусиль. Тож, схоже, що він навмисно хотів надати журналістам неправдиву інформацію.

Водночас Торохтій у коментарі розслідувачам підтвердив, що виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення по сімейним справам: до дітей, які виїхали з України, а також до дружини.

Торохтій відпочивав за кордоном під час війни: відео