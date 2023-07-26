Так, Дубинский мог выехать за границу под предлогом сопровождения больного отца. Об этом заявил соучредитель партии "Демократический топор" Антон Швец. По его словам, он заметил нардепа в соцсети его девушки – Елены Деккерт.
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Дубинский может отдыхать за границей
Как рассказал Швец, Дубинский сейчас может находиться в Барселоне, Испания. Там проживает его девушка Елена.
На фото, обнародованном в соцсети Елены, видна татуировка, которая есть у Дубинского на ноге. Кроме того, девушка уже публиковала романтический кадр с любимым в Карпатах.
Тату Дубинского / Скриншот
Тату совпадает с тем, что на первом фото / Скриншот
Дубинский со своей девушкой в Карпатах / Скриншот
Швец отметил, что в июне Минздрав обратился в Госпогранслужбу с просьбой помочь Дубинскому выехать за границу для сопровождения больного отца. Однако, по словам деятеля, отец нардепа все время проживал во временно оккупированном Донецке.
Недавно Дубинскому разрешили выехать вместе с отцом за границу, но куда именно – неизвестно. Он подтвердил, что уехал с отцом из-за того, что в Украине нет возможностей для его лечения.
Пока ни сам Дубинский, ни его девушка не комментировали ситуацию.
Кто такой Дубинский
Это украинский журналист, политик, блогер, бывший ведущий программы "Деньги" на телеканале 1+1. Заместитель председателя комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике.
Против Дубинского в январе 2021 года были введены персональные санкции со стороны Министерства финансов США за вмешательство в американские выборы и участие в российской сети внешнего влияния.
1 февраля 2021 года исключили из фракции "Слуга народа" из-за американских санкций.
Подобный случай с Аристовым: что известно
- Аристова недавно заметили на Мальдивах на пятизвездочном курорте Waldorf Astoria Maldives. Это подтвердили в отеле.
- Однако сам нардеп и его пресс-секретарь на вопросы журналистов так и не ответили.
- После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что немедленно инициирует приостановление членства в ней депутата Аристова.
- Позже Аристов написал заявление о сложении полномочий. Так, 25 июля в Верховную Раду Украины поступило заявление от Юрия Аристова о сложении полномочий народного депутата Украины.