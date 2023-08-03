За даними слідства, нардеп поїхав за межі держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно.

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Зауважимо, що у пресслужби відомств не називають імені нардепа, але очевидно, що мова саме про Олександра Дубінського.

До Дубінського навідались силовики / Фото СБУ

В ДБР зазначають, що правоохоронці також розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення.

Що інкримінують Дубінському

Для з'ясування всіх цих обставин і надання правової оцінки діям депутата тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 1 статті 366 (службове підроблення)

частина 3 статті 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Увага! Санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування – ДБР, оперативний супровід – СБУ.

ДБР і СБУ провели обшуки у Дубінського / Фото Офіс Генпрокурора

Як Дубінський виїхав за кордон

Нещодавно у мережі з'явилась інформація, що Дубінський через МОЗ отримав дозвіл на виїзд за кордон – нібито для супроводження на лікування батька з онкологією.

При цьому дозвіл діяв з кінця червня до 10 липня, але іще 25 липня нардеп нібито не був в Україні. Фотографії із чоловіком з прикметним тату на нозі, як у Дубінського, дівчина нардепа публікувала 26 липня з Іспанії.

Сам Дубінський підтвердив виїзд за кордон після того, як інформація про це набула розголосу.

Зверніть увагу! Дубінський перебуває під американськими та українськими санкціями. Звинувачується разом із підозрюваним у держзраді екснардепом Андрієм Деркачем у втручанні у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року з приміткою, що є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу".