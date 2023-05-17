Як пишуть "Наші гроші", цей тендер викликає підозри у завищенні ціни.

Читайте також Можливі підозри й іншим суддям Верховного Суду, – юристка про корупційний скандал із Князєвим

Видання звертає увагу на те, що у квітні 2021 такий саме апарат AnyScan S було придбано для Одеського обласного онкологічного диспансеру. Постачальником також була "УМТ+". Але для Одеси система КТ коштувала на 42% дешевше у доларах, аніж для Києва, – 23,89 мільйона гривень або 856 тисяч доларів.

Держаудитслужба перевіряє тендер на підставі виявлених нею ознак порушення закону,

– пишуть "Наші гроші".

Видання вказує на причетність до подібних оборудок нардепа Олександра Дубінського, який пройшов до парламенту від "Слуги народу", а нині перебуває під санкціями Мінфіну США.

Річ у тому, що нетипова активність "Бази спецмедпостачання" розпочалася у другій половині 2022 року, коли її очолив Володимир Тимофійчук.

Володимир Тимофійчук – це депутат Київської обласної ради від партії "Слуга народу", який до виборів співпрацював з програмою "Дубінізми" Олександра Дубінського на каналі 2+2,

– пояснюють "Наші гроші".

Якщо з 2016, від заснування Prozorro, і до лютого 2022 року "База спецмедпостачання" оголосила закупівель на 4,85 мільйона гривень, то з листопада 2022 року – вже на 211,72 мільйона гривень. Дві найбільші стосувались послуг харчування для "Київського обласного онкологічного диспансеру" та "Київської обласної клінічної лікарні".

Тимофійчук, як пише видання, не єдина людина у Київоблраді, яку пов’язують з Дубінським. На виборах 2020 року до облради балотувалося одразу п’ять кандидатів – колишніх співробітників Департаменту журналістських розслідувань групи "1+1 медіа". Пройшли троє:

Ігор Колтунов,

Марія Кисельова,

Володимир Тимофійчук.

З них Марія Кисельова наразі очолює в Київоблраді комісію з питань охорони здоров’я.

Нагадаємо, санкції проти Олександра Дубінського Мінфін США запровадив у січні 2021 року за причетність до мережі закордонного впливу, пов’язаної з Росією. Його звинувачували у навмисному розповсюдженні прокремлівських наративів.