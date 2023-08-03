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"Школа жизни" – рынок "Кардачи"

Александр Дубинский родился 18 апреля 1981 года в Киеве. С детства он проявлял две наклонности – жажду знаний и не меньшую жажду денег. Еще в подростковом возрасте он стал своим на известном столичном радиорынке "Кардачи".

Любопытно! В 90-х и в 2000-х "Кардачи" был неким центром мелких и не очень, но достаточно "серых" заработков. Речь идет о продаже ворованных "мобилок" и не только. "Кардачи" стали "школой жизни" для многих украинских бизнесменов и, что уж греха таить, уголовников.

Бизнесовая жилка Дубинского не подвела и уже в середине 2000-х он имел несколько собственных "точек" на легендарном рынке. Параллельно с ведением бизнеса Дубинский стал о нем писать – молодой журналист без опыта работы проявил себя в довольно престижном издании "Экономические известия" и стал восходящей звездой бизнес-журналистики, которая тогда в Украине только зарождалась.



Звезда экономической журналистики Александр Дубинский / фото из соцсетей

Экономический журналист Александр Дубинский, 2011 год:

Вскоре Дубинский перешел в англоязычное издание Kiev Weekly, где проявил себя и получил должность главного редактора.

В это время вокруг персоны Дубинского начали возникать первые громкие скандалы, в основном из-за "джинсы" (заказные статьи – 24 Канал) и откровенной работы на создание нужного имиджа определенным политикам и бизнесменам. Так, о Дубинском говорили, как о фактическом пиарщике будущего пророссийского олигарха Вадима Новинского.

Медийщик – скандалы и слухи

Скандалы и слухи не влияли на репутацию Дубинского, а даже наоборот делали ему рекламу. Он трижды подряд получал отраслевую награду PRESSzvanie как лучший финансово-экономический обозреватель Украины. Эти успехи позволили перейти из печатной прессы на телевидение. Дубинский стал одним из редакторов программ главной звезды украинского ТВ того времени – Савика Шустера.

Передачи Шустера фактически формировали политическую повестку дня в Украине на протяжении многих лет и зажигали "звезд" политикума. Конечно, не просто так. Присоединился к этому процессу и Дубинский – за время работы на Шустера он получил большой опыт, знания о правилах игры в украинской политике, а самое главное – связи.

В 2010 году Александр Дубинский перебрался на принадлежавший и до сих пор принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому "1+1". На "плюсах" Дубинский получил должность редактора и продюсера проектов экономических расследований.

Несколько лет Дубинский находился в тени, но в 2014 ему все же пришлось пойти работать "в кадре" и стать ведущим популярной передачи "Деньги" вместо уволенного журналиста Жана Новосельцева.



Творческий коллектив "Денег": Дубинский на заднем плане, мужчина в забавном пиджаке – Михаил Ткач / фото из фейсбука Александра Дубинского

Обратите внимание! "Деньги" в то время были одной из первых программ журналистских расследований и рассказывали о коррупции в Украине, делали это достаточно талантливо, провокативно и дерзко.



Дубинский стал не только ведущим, но и символом этого шоу. Над ним изрядно поработали стилисты, которые превратили "ботаника" с непонятной прической в некоего "мачо", в голосе появилась харизма, а в глазах огонек. На многие годы Дубинский стал образцом для проектов журналистских расследований. Более того, учителем для многих нынешних расследователей.

Инфокиллер "любит скорость"

Также, в этот период к Дубинскому пришли большие заработки, которые телеведущий инвестировал в покупку недвижимости и автомобилей. Позже об этом снимут большое расследование под легендарным названием "Мама любит скорость".



Дубинский выбрал стратегию иронизировать со своего образа / фото bigkyiv.com

Объяснения этого состояния до сих пор нет, однако можно предположить, что не обошлось без "подарков" Коломойского и "леваков" – черного пиара, заказных сюжетов или отказа от выхода в эфир расследований. Владелец канала на это закрывал глаза, поскольку Дубинский выполнял свою основную функцию – защищал бизнес и политические интересы Коломойского.

Сам Дубинский этого не скрывал и активно отрабатывал команду "фас" от хозяина по всем, кто переходил олигарху дорогу, как это можно было примерно себе представить из "слитых" разговоров Коломойского с другими медийщиками, к примеру, формальным боссом Дубинского, тогдашним руководителем "плюсов" Александром Ткаченко.

Любимой мишенью Дубинского стал тогдашний президент Порошенко, а также его окружение – генпрокурор Юрий Луценко, глава НБУ Валерия Гонтарева, член СНБО Олег Гладковский (Свинарчук) и другие персонажи. По ним Дубинский "отрабатывал" в лучших традициях эталонных информационных киллеров – "раннего" Невзорова или "среднего Корчинского".

При этом многих других коррупционеров из ближнего круга президента Украины шоу Дубинского упорно не замечало и героям свои "5-минут ненависти" не делало.

Дубинский был одной из звезд президентской избирательной кампании-2019 и проделал свою работу инфокиллера на отлично. Дубинский удачно подсветил все "косяки" Порошенко, к которым вкусно добавил откровенную ложь, наспех состряпанные фейки и манипуляции. Хотя, справедливости ради, следует признать, что вполне хватило бы и обычной правды.

Слуга народа или слуга Коломойского

Довольно быстро у Дубинского началась звездная болезнь. Он "поверил", что это не олигарх Коломойский дал ему ресурсную базу в виде "плюсов", а это сам он вершит судьбы политиков и целой страны.

Дубинский и легендарный носитель одеяла Насиров / Фейсбук Александра Дубинского

Тогда же Дубинский заинтересовался политикой и начал формировать собственную "секту" сторонников, объединенных вокруг популистского, но лихого слогана "Кризиса нет – они просто п**дят наши деньги". Неожиданными, но вполне логичными соратниками Дубинского стали бывший юрист Януковича Андрей Портнов, пропагандист Игорь Гужва и пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Портнов, Дубинский и Гужва / Фейсбук Александра Дубинского

Последний позже использует "наработку" Дубинского для собственного политического проекта, а их автора Коломойский втиснет в новую партию – "Слуа народа".

Мама любит скорость – смотрите легендарное расследование о Дубинском:

Невероятный успех Владимира Зеленского на выборах президента 2019 года выдал колоссальный кредит доверия политическому проекту, который будет с ним связан. Таким стала фактически созданная "на коленке" партия "Слуга Народа".

Дубинский вместе с блогером Куницким, известным как "ZPS Саньок": вскоре они станут депутатами / Фейсбук Александра Дубинского

Страшный кадровый голод и нехватка времени заставили набирать в партию фактически людей с улицы – так народными депутатами стали свадебные ведущие, мелкие аферисты, блоггеры-сотники, коучи успешного успеха, политтехнологи с большой дороги и иногда просто откровенные маргиналы. Пробрался в их число и Дубинский. И сделал это эффектно, вернее, не сам он, а магия имени Зеленского. Именно это позволило Дубинскому победить на выборах как мажоритарщику на столичном избирательном округе №94.

Побежденным вышел сам недавно всесильный консильери и сослуживец Петра Порошенко – Игорь Кононенко. Последний привлек против Дубинского кандидатом-спойлером даже бывшего коллегу по "Деньгам" Жана Новосельцева. Не помогло – новоиспеченный "Слуга Народа" победил с огромным отрывом почти в 30%.

Дубинский и его коллега по Раде фанат "русского мира" Максим Бужанский / фейсбук Александра Дубинского

В Верховной Раде Дубинский вообще потерял тормоза и пустился во все тяжкие – он хамил, скандалил и не скрывал, что прибыл в парламент "делать бабки" и отстаивать интересы своего владельца – Коломойского (подавал выгодные олигарху законопроекты и спамил поправками те, которые Коломойскому не нравились).

Также Коломойский использовал Дубинского просто для удовольствия – тот возглавил кампанию травли мэра Днепра Бориса Филатова, который в свое время вырвался из орбиты олигарха и повел самостоятельную от него политику. Дубинский активно "мочил" Филатова, но получил достойный ответ и прозвище на всю жизнь: "говорящая ж*па".

Обычный день в Верховной Раде / Фейсбук Александра Дубинского

Другое прозвище – "Пудель" дали Дубинскому виртуальные поклонники обиженного им президента Порошенко. Здесь сыграла свою роль роскошная кудрявая шевелюра нардепа, а также перенятая от побратима Портнова фраза про "тупой собачий рот".

Элитный автопарк, румынский паспорт и вмешательство в выборы США

Эпатажный нардеп не мог не привлечь внимание бывших коллег – журналистов. Те быстро нашли у Дубинского записанные на тогдашнюю жену пиарщицу Лесю Цыбко и других родственников 24 квартиры в Киеве и немалый автопарк на два десятка элитных машин (в частности, Mercedes, ранее принадлежавший Януковичу).

В 2020-м году расследователи нашли у Дубинского румынский паспорт.

Как Дубинский стал румыном – смотрите видео:

В 2020 году Коломойский собрал собственное подразделение "самоубийц" в составе Дубинского, скандального прокурора Кулика и народного депутата Деркача для фактического вмешательства в выборы президента США. Среди группы поддержки была, кстати, и Елена Дума, нынешняя глава АРМА.

Обратите внимание! Андрей Деркач, похоже, параллельно работал и на российскую разведку. В 2021-2022 годах он активно готовил агентов и диверсантов для российского вторжения в Украину и в отличие от Медведчука отнесся к этой задаче серьезно.

Задачей Дубинского и Ко было "потопить" кандидата от демократов Джо Байдена путем вбросов о роли его сына Хантера в деятельности украинской компании "Бурисма". Так Дубинский стал лицом кампании против Байдена, спродюсированной Коломойским по запросу доверенного лица Трампа Руди Джулиани, однако это стало началом его конца.



Случай на улице / фото из соцсетей

Видео из "разоблачительных" пресс-конференций показали грустное лицо Дубинского, но, похоже, вариантов не выполнять волю владельца у него не было.

Расплата пришла вскоре – в начале 2021 года уже после победы Байдена на Дубинского и Деркача США наложили санкции. С тех пор скандалист Дубинский превратился в токсичный политический труп, стал "нерукопожатной парией".

"Слуги Народа" поспешили от него откреститься и предпочитали не замечать – 2 февраля 2021 года Дубинского исключили из фракции, но он сохранил мандат как мажоритарщик.

Так Александр Дубинский превратился в невидимку. Не помогли даже действительно стильные костюмы, в которых он ходил на работу в Раду (следует признать, Дубинский был, пожалуй, главным модником 9 созыва).

Почему СБУ взялась за Дубинского – смотрите видео:

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После полномасштабного вторжения россиян о Дубинском забыли и снова вспомнили только летом 2023 года, когда выяснилось, что он обманом выехал за границу на отдых к своей любовнице.