Джерела в правоохоронних органах повідомили журналістам, що Дубінському таки оголосили підозру.

Дивіться також Інфокілер, який "любить швидкість": все про скандали Дубінського, за якого взялися СБУ та ДБР

У чому підозрюють нардепа

Повідомляється, що Дубінського підозрюють у підробленні документів для виїзду за кордон. Нардеп зміг виїхати з України за допомогою "липових" документів, нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Підозру повідомив нібито генеральний прокурор за матеріалами ДБР.

Важливо! 24 Канал намагається зв'язатися з Офісом Генпрокурора. Ми доповнимо новину, щойно з'явиться інформація.

Що відомо про поїздку Дубінського за кордон

Нардеп поїхав з України 27 червня 2023 року, а повернувся 27 липня 2023 року. Його батько поїхав за кордон 26 червня 2023 року, а повернувся 11 липня 2023 року.

За інформацією правоохоронців, під час перебування за кордоном Дубінський був в Італії, Хорватії та Іспанії. Із 20 по 27 липня в Іспанії він зупинявся в розкішних готелях Mediterraneo у Кастельдефельсі та Vincci Bit у Барселоні.

Дивіться також Скандальний Дубінський, який виїхав "на лікування батька", засвітився з дівчиною в Іспанії

Останні обшуки, пов'язані з нардепом