Джерела в правоохоронних органах повідомили журналістам, що Дубінському таки оголосили підозру.
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У чому підозрюють нардепа
Повідомляється, що Дубінського підозрюють у підробленні документів для виїзду за кордон. Нардеп зміг виїхати з України за допомогою "липових" документів, нібито під приводом супроводження батька на лікування.
Підозру повідомив нібито генеральний прокурор за матеріалами ДБР.
Що відомо про поїздку Дубінського за кордон
Нардеп поїхав з України 27 червня 2023 року, а повернувся 27 липня 2023 року. Його батько поїхав за кордон 26 червня 2023 року, а повернувся 11 липня 2023 року.
За інформацією правоохоронців, під час перебування за кордоном Дубінський був в Італії, Хорватії та Іспанії. Із 20 по 27 липня в Іспанії він зупинявся в розкішних готелях Mediterraneo у Кастельдефельсі та Vincci Bit у Барселоні.
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Останні обшуки, пов'язані з нардепом
- 3 серпня ДБР і СБУ провели обшуки в Дубінського. У ДБР кажуть: нардеп поїхав за кордон, нібито супроводжуючи батька, але батько виїхав сам і повернувся раніше за сина.
- 5 серпня ДБР проводило обшуки у помічника Дубінського – вважається, що саме він допомагав підробляти документи народному депутатові.
- Сам нардеп кілька разів був на допитах у ДБР. За його словами, ця справа – політичне замовлення, а його змушують ходити на допити, щоб завадити його діяльності.