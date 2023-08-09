Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что Дубинскому объявили подозрение.
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В чем подозревают нардепа
Сообщается, что Дубинский подозревается в подделке документов для выезда за границу. Нардеп смог выехать из Украины с помощью "липовых" документов, якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.
Подозрение сообщил якобы генеральный прокурор по материалам ГБР.
Что известно о поездке Дубинского за границу
Нардеп уехал из Украины 27 июня 2023 года, а вернулся 27 июля 2023 года. Его отец уехал за границу 26 июня 2023 года, а вернулся 11 июля 2023 года.
По информации правоохранителей, во время пребывания за границей Дубинский был в Италии, Хорватии и Испании. С 20 по 27 июля в Испании он останавливался в роскошных отелях Mediterraneo в Кастельдефельсе и Vincci Bit в Барселоне.
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Последние обыски, связанные с нардепом
- 3 августа ГБР и СБУ провели обыски у Дубинского. В ДБР говорят: нардеп уехал за границу, якобы сопровождая отца, но отец уехал сам и вернулся раньше сына.
- 5 августа ГБР проводило обыски у помощника Дубинского – считается, что именно он помогал подделывать документы народному депутату.
- Сам нардеп несколько раз находился на допросах в ГБР. По его словам, это дело – политический заказ, а его заставляют ходить на допросы, чтобы помешать его деятельности.