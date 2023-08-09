Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что Дубинскому объявили подозрение.

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В чем подозревают нардепа

Сообщается, что Дубинский подозревается в подделке документов для выезда за границу. Нардеп смог выехать из Украины с помощью "липовых" документов, якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

Подозрение сообщил якобы генеральный прокурор по материалам ГБР.

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Что известно о поездке Дубинского за границу

Нардеп уехал из Украины 27 июня 2023 года, а вернулся 27 июля 2023 года. Его отец уехал за границу 26 июня 2023 года, а вернулся 11 июля 2023 года.

По информации правоохранителей, во время пребывания за границей Дубинский был в Италии, Хорватии и Испании. С 20 по 27 июля в Испании он останавливался в роскошных отелях Mediterraneo в Кастельдефельсе и Vincci Bit в Барселоне.

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