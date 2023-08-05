Імовірно, йдеться про Володимира Колодюка. Обшуки пов'язані з тим, що помічник допомагав нардепу оформити підробні документи, коли сам нардеп перебував за кордоном.
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Правоохоронці перевіряють обставини, повʼязані з виїздом народного депутата Дубінського за кордон у період воєнного стану. Зокрема, яким чином депутат виконував свої обов'язки, перебуваючи за кордоном, підписував документи та інші важливі деталі.
Що відомо про обшуки у самого Дубінського
- 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.
- За даними ДБР, Дубінський отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька, але покинув країну сам. Водночас батько самостійно, без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.