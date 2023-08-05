Імовірно, йдеться про Володимира Колодюка. Обшуки пов'язані з тим, що помічник допомагав нардепу оформити підробні документи, коли сам нардеп перебував за кордоном.

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Правоохоронці перевіряють обставини, повʼязані з виїздом народного депутата Дубінського за кордон у період воєнного стану. Зокрема, яким чином депутат виконував свої обов'язки, перебуваючи за кордоном, підписував документи та інші важливі деталі.

Що відомо про обшуки у самого Дубінського

3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

За даними ДБР, Дубінський отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька, але покинув країну сам. Водночас батько самостійно, без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

Сам нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням". 4 серпня Дубінський був на допиті в Державному бюро розслідувань у Києві.