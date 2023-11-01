По словам Главнокомандующего ВСУ, Россия не смогла использовать свое значимое преимущество в человеческих ресурсах. Связано это с тем, что у Владимира Путина страх, что общая мобилизация может стать причиной политического кризиса. Впрочем, следует понимать, что резервы Украины тоже ограничены.

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В Украине планируют закрывать пробелы

Залужный отметил, что Украина не может легко уволить солдат, которых отправляли на фронт. Более того, Россия также может наносить удары по учебным центрам. Кроме того, законодательство нашей страны содержит пробелы, благодаря которым граждане уклоняются от выполнения своих обязанностей.

Мы стараемся исправить эти проблемы. Мы вводим единый реестр призывников, и мы должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Мы также вводим "боевую стажировку", которая предусматривает направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для их подготовки,

– отметил Главнокомандующий.

Недооценивать Россию не стоит

Это также отметил Валерий Залужный. Он сказал, что враг понес значительные потери как среди личного состава, так и в боеприпасах. Впрочем, в течение длительного времени оккупанты все равно будут иметь преимущество как в вооружении, так и технике, ракетах и боеприпасах.

Он подчеркнул, что оборонная промышленность врага наращивает объемы производства, хоть и наложены на нее беспрецедентные санкции. В то же время, партнеры Украины по НАТО также резко наращивают свои производственные мощности. Впрочем, понадобится целый год, а в некоторых случаях, когда речь идет о самолетах и системах управления, – два года.

Главнокомандующий отметил, что позиционная война – длительная война. Она чревата огромными рисками как для ВСУ, так и для государства. И если наше государство стремится "вырваться из этой ловушки", – нужно будет следовать приоритетам, названным им: преимущество в воздухе, значительное улучшение средств РЭБ и контрбатарейной борьбы, новые технологии минирования и способность мобилизовать и тренировать больше резервов.