Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що означають слова Залужного про "глухий кут".

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"Сьогодні ми в позиційній війні, у стаціонарній війні. Як тільки ми отримаємо потрібні інструменти, ми можемо на тому чи тому напрямку перевести позиційку в маневрову війну і збільшити обсяг наших ініціатив", – констатував Подоляк.

Щоб перевести війну в маневровий тип, потрібні три кроки:

розірвати логістику забезпечення ворога за допомогою далекобійних ракет і дронів;

знищити систему радіоелектронної боротьби ворога;

посилити присутність у повітрі.

Крім того, не менш важливе ефективне управління військами. Ідеться про швидке ухвалення рішень на місцях, що передбачає більшу самостійність сержантського складу.

Ніхто не готувався до війни таких масштабів

"Я думаю, що просто до такої масштабної, в кількісному розумінні цього слова, війни ніхто не готувався. Жодна промисловість жодної країни не готувалася", – зазначив Подоляк.

З огляду на це війна в нашій країні дає багато матеріалу для аналізу: і як будувати оборону, і як вести наступальні операції. Так, натепер Україна здобуває унікальний досвід, якого не має ніхто у світі.

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