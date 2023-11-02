За 5 місяців контрнаступу українським військовим вдалося просунутися лише на 17 кілометрів Це підірвало надії Києва та Заходу на блискавичний прорив, який змусив би Путіна збагнути, що війну неможливо виграти.

Дивіться також Один наступає на ті самі граблі, інший робить висновки: в ISW порівняли Залужного і Герасимова

Залужний каже, що то була його помилка

Головнокомандувач ЗСУ сподівався, що великі втрати змусять Кремль зупинити війну.

Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну,

– зізнався Залужний.

Втім, Росія вкотре довела, що для неї людське життя нічого не варте.

Чому контрнаступ пішов не за планом

Якби все пішло за графіком, то ЗСУ повинні були просуватися зі швидкістю 30 км на добу, прориваючи рубежі російської оборони.

Чотирьох місяців мало бути достатньо для того, щоб ми дійшли до Криму, воювали в Криму, повернулися з Криму і знову заходили і виходили,

– зазначив генерал Залужний.

Втім, реальність виявилася інакшою. Війська та техніка застрягли на мінних полях, західна зброя опинилася під вогнем ворожої артилерії та безпілотників.

Причина невдачі, на думку головнокомандувача, полягала у тому, що Україна перебуває з противником на одному рівні технологічного розвитку, що власне й спричиняє глухий кут: "вводить в ступор і нас, і наших ворогів".

Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, і вони бачать все, що робимо ми. Щоб вийти з глухого кута, нам потрібно щось нове, як-от порох, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного,

– заявив Залужний.

Україні потрібен не новий винахід, а сукупність технічних рішень

Головнокомандувач переконаний, що технологія стане вирішальним фактором у війні. Щоб Україна мала можливість перебрати ініціативу на фронті, їй потрібен не просто якийсь один новий винахід, а сукупність технічних рішень.

Залужний наголосив, що цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління та застарілими методами, які неминуче призведуть до поразки.

Генерал назвав 5 основних пріоритетів, які допоможуть уникнути Україні позиційної війни, яка вигідна ворогу і дуже шкідлива для нас. Це, зокрема, перевага у повітрі, вдосконалені засоби контрбатарейної боротьби, технології розмінування, нарощування резервів та інноваційні підходи.