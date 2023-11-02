Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, что означают слова Залужного о "тупике".

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"Сегодня мы в позиционной войне, в стационарной войне. Как только мы получим необходимые инструменты, мы можем на том или ином направлении перевести позиционку в маневренную войну и увеличить объем наших инициатив", – констатировал Подоляк.

Чтобы перевести войну в маневренный тип, требуются три шага:

разорвать логистику обеспечения врага с помощью дальнобойных ракет и дронов;

уничтожить систему радиоэлектронной борьбы противника;

усилить присутствие в воздухе.

Кроме того, не менее важно эффективное управление войсками. Речь идет о быстром принятии решений на местах, что предполагает большую самостоятельность сержантского состава.

Никто не готовился к войне таких масштабов

"Я думаю, что просто к такой масштабной, в количественном понимании этого слова, войне никто не готовился. Ни одна промышленность ни одной страны не готовилась", – отметил Подоляк.

Учитывая это, война в нашей стране дает много материала для анализа: и как строить оборону, и как вести наступательные операции. Так, сегодня Украина приобретает уникальный опыт, которого не имеет никто в мире.

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