Собственно, в колонке для одного из авторитетных западных изданий генерал украинской армии сообщил, что война заходит в тупик. Чтобы из него выйти, следует искать "новые решения", в частности, привлекать людей к борьбе с врагом, но ценить их жизни.

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Для скорой победы нужен "порох"

Как отметил Главнокомандующий, падение морального духа Украины и уменьшение поддержки со стороны Запада – именно то, на что рассчитывает президент России Владимир Путин.

Также Валерий Залужный не сомневается, что продолжительная война в пользу вражеской армии, поскольку Россия имеет экономику в 10 раз больше украинской. Главная задача сейчас – не дать бойцам осесть в окопах.

Скажем откровенно, это феодальное государство (Россия – 24 Канал), где самый дешевый ресурс – человеческая жизнь. А для нас… Самое дорогое, что у нас есть – это наши люди,

– констатировал генерал.

Главнокомандующий Вооруженными Силами подчеркнул, что пока солдат в лавах украинского войска хватает, однако чем дольше будет продолжаться война, тем будет труднее.

Надо искать это решение, нужно найти этот порох, быстро овладеть им и использовать его для скорой победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы.

Кроме человеческого ресурса, по словам Залужного, для победы нужно искать технологические решения, в частности, развивать производство:

инновационных беспилотников;

средств радиоэлектронной борьбы;

противоартиллерийских комплексов;

роботизированного оборудования для разминирования.

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Добавим, что The Economist Залужный также рассказывал, что существенно усложнило продвижение украинской армии на линии фронта. По его словам, именно преимущество врага в воздухе. Однако Украина уничтожила немало авиации оккупантов с начала вторжения и продолжает это делать.

В то же время Главнокомандующий констатировал, что одной из его главных ошибок было надеяться, что Кремля прекратит войну из-за безумных потерь на поле боя. Как он подчеркнул, 150 тысяч погибших заставили бы любую другую страну сложить оружие, но Россию – нет, потому что это "феодальное государство".