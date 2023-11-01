Валерий Залужный отметил, что артиллерия в войне России против Украины и ракетный и реактивный огонь – 60 – 80% всех военных задач. И он вспомнил, как партнеры нам начали предоставлять свое высокоточное вооружение, чтобы давать отпор врагу. В то же время отметил, что не стоит недооценивать оккупантов.

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ВСУ успешно поражают русскую артиллерию

Когда мы впервые получили западное оружие в прошлом году, мы успешно обнаруживали и поражали русскую артиллерию,

– отметил он.

В то же время главнокомандующий добавил, что эффективность тех же "Эскалибуров" – снарядов из США с GPS-наводкой – резко снизилась. А все потому, что оккупанты усовершенствовали свои средства РЭБ.

Главнокомандующий подчеркнул, что, несмотря на пренебрежительное мнение некоторых военных аналитиков, нельзя уменьшать эффективность как оружия, так и разведки России.

Пока нам удалось добиться паритета с Россией благодаря меньшему количеству более точных огневых средств. Но это не может длиться долго. Нам нужно развивать наши локальные GPS-поля, используя наземные антенны, а не только спутники, чтобы сделать наши высокоточные снаряды более точными в условиях российского глушения,

– отметил Залужный.

По его словам, Украине нужно шире использовать дроны-камикадзе, чтобы уязвлять российскую артиллерию. Кроме того, нам необходимо, чтобы западные партнеры посылали артиллерийское расследовательское оборудование, с помощью которого можно было бы определять, где расположены русские пушки.

Обратим внимание, что за более чем полтора года полномасштабного вторжения наши военные уничтожили 7250 артиллерийских установок. Также враг не досчитается 5223 танков, 9834 боевых бронированных машин, 846 РСЗО и 563 систем ПВО.

Кроме того, российское войско понесло колоссальные потери в живой силе. На тот свет отправили 301 490 оккупантов. Впрочем, мы прекрасно понимаем, что враг с этими цифрами не считается, отправляя на верную смерть больше своих солдат.