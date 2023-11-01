Однако потери врага могут быть значительно больше, ведь их трудно перечислить из-за интенсивности боев.

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Какие потери врага на фронте

личного состава – около 301 490 (+680);

танков – 5223 (+12);

боевых бронированных машин – 9834 (+30);

артиллерийских систем – 7250 (+23);

РСЗО – 846 (+2);

средства ПВО – 563 (+1);

самолетов – 321 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5468 (+28);

крылатые ракеты – 1547 (+1);

корабли, катера – 20 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9624 (+34);

специальная техника – 1019 (+3).

Последние новости о потерях оккупантов

31 октября потери России на войне в Украине пересекли отметку в 300 тысяч погибших. Однако руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко убежден, что это не помешает России воевать против Украины.

По его словам, количество жертв для врагов является условным понятием. Ведь многие западные обозреватели и в Украине ошибались, прогнозируя порог чувствительности безумных потерь в России.

Кстати, потери России в войне равны уже 19 армиям НАТО. Ведь, например, в Чехии только 26 тысяч регулярных войск, в Португалии – 27 тысяч.

Потери России больше 19 армий НАТО / Инфографика 24 Канала