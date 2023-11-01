Однако потери врага могут быть значительно больше, ведь их трудно перечислить из-за интенсивности боев.
Смотрите также Более 300 тысяч уничтоженных россиян: когда агрессор может остановить войну
Какие потери врага на фронте
- личного состава – около 301 490 (+680);
- танков – 5223 (+12);
- боевых бронированных машин – 9834 (+30);
- артиллерийских систем – 7250 (+23);
- РСЗО – 846 (+2);
- средства ПВО – 563 (+1);
- самолетов – 321 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5468 (+28);
- крылатые ракеты – 1547 (+1);
- корабли, катера – 20 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9624 (+34);
- специальная техника – 1019 (+3).
Последние новости о потерях оккупантов
- 31 октября потери России на войне в Украине пересекли отметку в 300 тысяч погибших. Однако руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко убежден, что это не помешает России воевать против Украины.
- По его словам, количество жертв для врагов является условным понятием. Ведь многие западные обозреватели и в Украине ошибались, прогнозируя порог чувствительности безумных потерь в России.
- Кстати, потери России в войне равны уже 19 армиям НАТО. Ведь, например, в Чехии только 26 тысяч регулярных войск, в Португалии – 27 тысяч.
Потери России больше 19 армий НАТО / Инфографика 24 Канала