Проте втрати ворога можуть бути значно більшими, адже їх важко підрахувати через інтенсивність боїв.
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Які втрати ворога на фронті
- особового складу – близько 301 490 (+680);
- танків – 5223 (+12);
- бойових броньованих машин – 9834 (+30);
- артилерійських систем – 7250 (+23);
- РСЗВ – 846 (+2);
- засоби ППО – 563 (+1);
- літаків – 321 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28);
- крилаті ракети – 1547 (+1);
- кораблі, катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9624 (+34);
- спеціальна техніка – 1019 (+3).
Які втрати ворога 1 листопада 2023 року
Останні новини про втрати окупантів
- 31 жовтня втрати Росії на війні в Україні перетнули позначку в 300 тисяч загиблих. Проте керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко переконаний, що це не завадить Росії воювати проти України.
- За його словами, кількість жертв для ворога є умовним поняттям. Адже багато хто із західних оглядачів та в Україні помилявся, прогнозуючи поріг чутливості шалених втрат у Росії.
- До речі, втрати Росії у війні дорівнюють вже 19 арміям НАТО. Адже, наприклад, у Чехії тільки 26 тисяч регулярних військ, у Португалії – 27 тисяч.
Втрати Росії більші, ніж 19 армій НАТО / Інфографіка 24 Каналу