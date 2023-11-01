Проте втрати ворога можуть бути значно більшими, адже їх важко підрахувати через інтенсивність боїв.

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Які втрати ворога на фронті

особового складу – близько 301 490 (+680);

танків – 5223 (+12);

бойових броньованих машин – 9834 (+30);

артилерійських систем – 7250 (+23);

РСЗВ – 846 (+2);

засоби ППО – 563 (+1);

літаків – 321 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28);

крилаті ракети – 1547 (+1);

кораблі, катери – 20 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9624 (+34);

спеціальна техніка – 1019 (+3).



Які втрати ворога 1 листопада 2023 року

Останні новини про втрати окупантів

31 жовтня втрати Росії на війні в Україні перетнули позначку в 300 тисяч загиблих. Проте керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко переконаний, що це не завадить Росії воювати проти України.

За його словами, кількість жертв для ворога є умовним поняттям. Адже багато хто із західних оглядачів та в Україні помилявся, прогнозуючи поріг чутливості шалених втрат у Росії.

До речі, втрати Росії у війні дорівнюють вже 19 арміям НАТО. Адже, наприклад, у Чехії тільки 26 тисяч регулярних військ, у Португалії – 27 тисяч.

Втрати Росії більші, ніж 19 армій НАТО / Інфографіка 24 Каналу