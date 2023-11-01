Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що втрати не завадять Росії вести війну проти України.
До вашої уваги Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів
"Кількість жертв – умовне поняття для Росії. Дуже багато хто помилявся із західних оглядачів і в нас, коли прогнозували поріг чутливості шалених втрат у Росії", – зазначив Мусієнко.
Так, ворог не зупинився ані за 100 тисяч знищених військовослужбовців, ані за 200 тисяч. Вочевидь не станеться цього й тепер. Однак росіяни можуть припинити бойові дії з інших причин. Наприклад, у разі тотального невдоволення своєю владою або появи другого Пригожина, який доведе справу до кінця.
Чому війна вигідна Путіну
Президент Росії зацікавлений у війні проти України з кількох причин. Передусім ідеться про запоруку збереження кремлівського режиму при владі. Крім того, доки Путін продовжує війну, доти він цікавий тому ж Китаю, який готовий купувати сировину та надавати кошти.
Не видно поки що, що "згортатимуть",
– констатував Мусієнко.
Водночас лунають заяви про переговори, зокрема від міністра оборони Сергєя Шойгу. Але таким чином країна-агресорка лише хоче заморозити війну, щоб накопичити сили для нового наступу.
Коли завершиться війна в Україні: останні прогнози
- З переходом до зимової воєнної кампанії Росія становить цілковито інакшу силу, ніж вона була до повномасштабного вторгнення. Однак з огляду на безліч нюансів майже ніхто не робить якихось прогнозів щодо завершення бойових дій.
- Багато надій покладають на наступника Владіміра Путіна. Можливо, новий лідер завершить війну проти України, але це не точно.
- Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав швидкий шлях завершення російсько-української війни. Ідеться про припинення підтримки України, але тоді це призведе до нашої капітуляції, що неприпустимо.