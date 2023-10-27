Рак щитоподібної залози, хвороба Паркінсона, проказа або погіршення стану після інсульту – лише деякі з численних недоведених захворювань, на які, за чутками, страждав Путін у попередні роки. Цього тижня Кремль був змушений спростувати чутки про те, що у Путіна буцімто сталася зупинка серця.

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З моменту приходу до влади у 1999 році Путін став одним із найбільш сумнозвісних політиків у сучасній історії. Термін його повноважень спливає наступного року, проте згідно зі змінами до Конституції, внесеними 2020 року, він може правити Росією до 2036 року.

Однак після його вторгнення в Україну і загибелі десятків тисяч військовослужбовців наслідки його військової авантюри вперше дали тріщину під його 20-річним керівництвом. Крім того, старіючого тирана переслідують припущення, що його здоров'я погіршується, і майбутнє Росії після його смерті стане невизначеним.

Видання The Independent проаналізувало, що буде з Росією, коли Путін помре.

Після заколоту Пригожина постало питання про майбутнє керівництва Росії

У червні він зіткнувся із серйозною загрозою для своєї влади, коли його колишній союзник Євгеній Пригожин очолив заколот і закликав свої війська йти на Москву, щоб змістити військове командування Росії.

Відомий як "кухар Путіна", Пригожин мав великий вплив після вторгнення в Україну як власник ПВК "Вагнера".

Його зростаюча критика військового керівництва перетворила його на реальну загрозу режиму Путіна, і диктатор пообіцяв суворі наслідки за його "зраду".

Лише за два місяці після зірваного заколоту Пригожин загинув за загадкових обставин на борту літака.

Хоча цей заколот проти російського керівництва було швидко придушено, він поставив питання про майбутнє керівництва країни й про те, хто стоїть у черзі на зміну авторитарному лідеру.

Чи може родина Путіна перейняти владу

На відміну від інших диктаторів в історії, сім'я Путіна не претендує на його місце, а про їхні стосунки з президентом відомо дуже мало.

Його 30-річний шлюб зі стюардесою Людмилою Шкребньовою закінчився розлученням 2013 року на тлі спекуляцій про його позашлюбний зв'язок із гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Невідомо, скільки дітей у Путіна з'явилося після розпаду шлюбу, але в нього є дві доньки від Шкребньової – 36-річна Марія Воронцова і 35-річна Катерина Тихонова.

Жодна з них не займається політикою, а своїх онуків він відмовляється називати публічно.

Міхаїл Мішустін

У разі смерті або раптової відставки Путіна у Ради Федерації РФ є 14 днів для призначення дострокових президентських виборів. У разі бездіяльності Ради їх призначить Центральна виборча комісія, а тимчасовим виконувачем обов'язків президента стане прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін.

Однак дехто вважає його малоймовірним варіантом для призначення на постійну посаду з огляду на його недостатню популярність у колі "наближених" до Путіна.

За даними BBC, на Мішустіна покладено "незавидне завдання з порятунку економіки, але він практично не може вплинути на перебіг російсько-української війни", а джерела, близькі до Кремля, стверджують, що він не знав про наміри Путіна здійснити повномасштабне вторгнення.

Дмітрій Медведєв

Медведєва, відомого як одного з найближчих соратників Путіна, розглядають як одного з його потенційних наступників. Раніше він обіймав посаду президента з 2008 до 2012 року, а потім пішов у відставку в результаті, як з'ясувалося пізніше, заздалегідь спланованої угоди.

Колись Захід вважав його поміркованим представником Кремля, але тепер він здобув репутацію "поганого поліцейського" Путіна, все частіше виступаючи з войовничими погрозами, пов'язаними з ядерною зброєю.

Він обіймав посаду прем'єр-міністра з 2012 до 2020 року, а потім став заступником голови Ради безпеки Росії.

Однак вважається, що з роками його підпорядкована роль при Путіні послабила його власну здатність консолідувати владу серед російської еліти.

Сергєй Кирієнко

Серед інших кандидатів на посаду керівника називають Кирієнка, який з 2016 року обіймає посаду першого заступника глави адміністрації та входить до найближчого оточення Путіна.

Як передбачається, він має щоденний доступ до президента і підтримує хороші стосунки з усіма основними ключовими гравцями російської політичної еліти.

Проте британський політолог Марк Галеотті вважає, що у нього немає шансів вийти на перший план у російській політиці, і каже, що йому краще працювати в "залаштунковій" ролі.

Сергєй Шойгу

З огляду на принизливу траєкторію війни в Україні, Шойгу, незважаючи на його становище одного з найвпливовіших людей у Росії, більше не є ймовірним кандидатом на пост наступника Путіна.

Міністр оборони свого часу був визнаний найпопулярнішим політиком після Путіна і, як відомо, близький до замкнутого лідера, який часто проводить разом літні відпустки.

"До вторгнення я б однозначно вибрав Шойгу, але тепер його репутація підмочена вторгненням", – каже Галеотті.

"Він все ще має відносно високий рівень суспільної підтримки та довіри, і він є феноменальним залаштунковим гравцем. Часи, коли він міг би бути президентом, можливо, минули, але як сірий кардинал він все ще може бути дуже впливовим".

Ніколай Патрушев

Секретар Ради безпеки Росії, Патрушев знайомий із Путіним ще з часів їхньої спільної роботи в КДБ і був одним із головних стратегів вторгнення в Україну у 2014 і 2022 роках.

71-річний Патрушев, як повідомляють, є "одним із небагатьох, до кого Путін дослухається", а його сина Дмитра також розглядають як потенційного наступника Путіна з огляду на його посаду міністра сільського господарства.

Серед інших кандидатів – мер Москви Сергєй Собянін, колишній охоронець Алексєй Дюмін і глава адміністрації Дмитро Козак.

"Це має бути людина, яка зможе створити коаліцію, яка буде прийнятна як для технократів, так і для силової еліти", – сказав Галеотті. "Найімовірніше, це не буде один із великих гравців, саме через необхідність створення коаліції".

"Я думаю, що насправді російська система впорається з кризою досить швидко й оперативно, і ми побачимо наступну політичну еліту, яка прагне покінчити з війною в Україні та конфронтацією із Заходом. Путін, найімовірніше, стане цапом-відбувайлом за все погане".