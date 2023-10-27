Рак щитовидной железы, болезнь Паркинсона, проказа или ухудшение состояния после инсульта – лишь некоторые из многочисленных недоказанных заболеваний, которыми, по слухам, страдал Путин в предыдущие годы. На этой неделе Кремль был вынужден опровергнуть слухи о том, что у Путина якобы произошла остановка сердца.

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С момента прихода к власти в 1999 году Путин стал одним из самых печальных политиков в современной истории. Срок его полномочий истекает в следующем году, однако, согласно изменениям в Конституцию, внесенным в 2020 году, он может править Россией до 2036 года.

Однако после его вторжения в Украину и гибели десятков тысяч военнослужащих, последствия его военной авантюры впервые дали трещину в его 20-летнем руководстве. Кроме того, стареющего тирана преследуют предположение, что его здоровье ухудшается, и будущее России после его смерти станет неопределенным.

Издание The Independent проанализировало, что будет с Россией, когда Путин умрет.

После мятежа Пригожина встал вопрос о будущем руководства России

В июне он столкнулся с серьезной угрозой для своей власти, когда его бывший союзник Евгений Пригожин возглавил мятеж и призвал свои войска идти на Москву, чтобы сместить военное командование России.

Известный как "повар Путина", Пригожин оказал большое влияние после вторжения в Украину как владелец ЧВК "Вагнера".

Его растущая критика военного руководства превратила его в реальную угрозу режиму Путина, и диктатор пообещал суровые последствия за его "измену".

Спустя всего два месяца после сорванного мятежа Пригожин погиб при загадочных обстоятельствах на борту самолета.

Хотя этот мятеж против российского руководства был быстро подавлен, он задал вопрос о будущем руководства страны и о том, кто стоит в очереди на смену авторитарному лидеру.

Может ли семья Путина перенять власть

В отличие от других диктаторов в истории, семья Путина не претендует на его место, а об их отношениях с президентом известно очень мало.

Его 30-летний брак со стюардессой Людмилой Шкребневой закончился разводом в 2013 году на фоне спекуляций о его внебрачной связи с гимнасткой Алиной Кабаевой.

Неизвестно, сколько детей у Путина появилось после распада брака, но у него две дочери от Шкребневой – 36-летняя Мария Воронцова и 35-летняя Екатерина Тихонова.

Ни одна из них не занимается политикой, а своих внуков он отказывается называть публично.

Михаил Мишустин

В случае смерти или внезапной отставки Путина у Совета Федерации РФ есть 14 дней для назначения досрочных президентских выборов. В случае бездействия Совета их назначит Центральная избирательная комиссия, а временным исполняющим обязанности президента станет премьер-министр Михаил Мишустин.

Однако некоторые считают его маловероятным вариантом для назначения на постоянную должность ввиду его недостаточной популярности в кругу "приближенных" к Путину.

По данным BBC, на Мишустина возложена "незавидная задача по спасению экономики, но она практически не может повлиять на ход российско-украинской войны", а источники, близкие к Кремлю, утверждают, что он не знал о намерениях Путина совершить полномасштабное вторжение.

Дмитрий Медведев

Медведева, известного как одного из ближайших соратников Путина, рассматривают как одного из его потенциальных преемников. Ранее он занимал пост президента с 2008 по 2012 год, а затем ушел в отставку в результате, как выяснилось позже, заранее спланированному соглашению.

Когда-то Запад считал его умеренным представителем Кремля, но теперь он приобрел репутацию "плохого полицейского" Путина, все чаще выступая с воинственными угрозами, связанными с ядерным оружием.

Он занимал должность премьер-министра с 2012 по 2020 год, а затем стал заместителем главы Совета безопасности России.

Однако считается, что с годами его роль подчиненного при Путине ослабила его способность консолидировать власть среди российской элиты.

Сергей Кириенко

Среди других кандидатов на должность руководителя называют Кириенко, который с 2016 года занимает должность первого заместителя главы администрации и входит в ближайшее окружение Путина.

Предполагается, что он имеет ежедневный доступ к президенту и поддерживает хорошие отношения со всеми основными ключевыми игроками российской политической элиты.

Однако британский политолог Марк Галеотти считает, что у него нет шансов выйти на первый план в российской политике, и говорит, что ему лучше работать в "закулисной" роли.

Сергей Шойгу

Учитывая унизительную траекторию войны в Украине, Шойгу, несмотря на его положение одного из самых влиятельных людей в России, больше не является возможным кандидатом на пост преемника Путина.

Министр обороны в свое время был признан самым популярным политиком после Путина и, как известно, близок к скрытному лидеру – они часто проводят вместе летние отпуска.

"До вторжения я бы однозначно выбрал Шойгу, но теперь его репутация подмочена вторжением", – говорит Галеотти.

"Он все еще обладает относительно высоким уровнем общественной поддержки и доверия, и он является феноменальным закулисным игроком. Времена, когда он мог бы быть президентом, возможно, прошли, но как серый кардинал он все еще может быть очень влиятельным".

Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Патрушев знаком с Путиным еще со времен их совместной работы в КГБ и был одним из главных стратегов вторжения в Украину в 2014 и 2022 годах.

71-летний Патрушев, как сообщают, является "одним из немногих, к кому Путин прислушивается", а его сына Дмитрия также рассматривают как потенциального преемника Путина, учитывая его должность министра сельского хозяйства.

Среди других кандидатов – мэр Москвы Сергей Собянин, бывший охранник Алексей Дюмин и глава администрации Дмитрий Козак.

"Это должен быть человек, который сможет создать коалицию, что будет приемлемой как для технократов, так и для силовой элиты", – сказал Галеотти. "Вероятнее всего, это не будет один из крупных игроков, именно из-за необходимости создания коалиции".

"Я думаю, что на самом деле российская система справится с кризисом довольно быстро и оперативно, и мы увидим следующую политическую элиту, которая стремится покончить с войной в Украине и конфронтацией с Западом. Путин, вероятнее всего, станет козлом отпущения всего плохого".