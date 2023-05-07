Кирило Буданов пригадав, що вперше заговорив про те, що в Путіна рак – у 2021 році. Через два роки керівник ГУР МО не змінив своїх оцінок.

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Буданов не змінив своїх оцінок щодо стану Путіна

Також глава розвідки зазначив, що зараз всі почали говорити про те, що з Путіним щось не так. Відтак, на його думку, час розсудить, хто мав рацію в оцінках стану кремлівського диктатора.

Ще 2021 року була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію,

– сказав Буданов.

Що відомо про рак у Путіна