Власне, якщо конкретніше поговорити про загальні втрати ворога у живій силі, то станом на 31 жовтня мовиться про 300 810 російських солдатів. Звернімо увагу, що реальна цифра може бути більшою, адже точно рахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Російське військо щодня втрачає не лише своїх бійців, а й техніку на мільйони доларів. Так, за понад півтора року повномасштабного на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА оперативно-тактичного рівня, автомобілів і автоцистерн. Звернімо увагу, що останні тижні щодня вдається знищувати по кілька десятків артсистем ворога.

Також окупанти збідніли на кілька сотень літаків і гелікоптерів, РСЗВ та засобів ППО. Не дорахується ворог ще й 20 суден і одного підводного човна. Усе ще дуже символічною та болючою стала втрата крейсера "Москва", який успішно відправили на дно Чорного моря.



Втрати ворога вже сягнули 300 тисяч бійців / Картинка ДПСУ

танків – 5 211;

бойових броньованих машин – 9 804;

артилерійських систем – 7 227;

РСЗВ – 844;

засобів ППО – 562;

літаків – 321;

гелікоптерів – 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 440;

крилатих ракет – 1 546;

кораблів / катерів – 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 590;

спеціальної техніки – 1016.



Втрати ворога станом на 31 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Звернімо увагу, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдали 19 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки, а ще 1 – по ЗРК окупантів. Також ППО знищила 12 ударних БпЛА, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних БпЛА.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили засіб ППО, 5 районів скупчення особового складу, озброєння та техніки, 9 артилерійських засобів і ще 6 інших важливих для ворога цілей.