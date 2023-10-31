Собственно, если конкретнее поговорить об общих потерях врага в живой силе, то на 31 октября речь идет о 300 810 русских солдатах. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше, ведь точно считать ликвидированных захватчиков в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Российские войска ежедневно теряют не только своих бойцов, но и технику на миллионы долларов. Так, за полтора года полномасштабного в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня, автомобилей и автоцистерн. Обратим внимание, что в последние недели ежедневно удается уничтожать по несколько десятков артсистем врага.

Также оккупанты обеднели на несколько сотен самолетов и вертолетов, РСЗО и средств ПВО. Не досчитается враг еще и 20 судов и одной подводной лодки. Все еще очень символической и болезненной стала потеря крейсера "Москва", успешно отправившегося на дно Черного моря.



Потери врага уже достигли 300 тысяч бойцов / Картинка ГНСУ

танков – 5 211;

боевых бронированных машин – 9804;

артиллерийских систем – 7 227;

РСЗО – 844;

средств ПВО – 562;

самолетов – 321;

вертолетов – 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5440;

крылатых ракет – 1 546;

кораблей/катеров – 20;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 9590;

специальной техники – 1016.



Потери врага на 31 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратим внимание, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесли 19 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники, а еще 1 – по ЗРК оккупантов. Также ПВО уничтожило 12 ударных БПЛА, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных БПЛА.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили средство ПВО, 5 районов скопления личного состава, вооружения и техники, 9 артиллерийских средств и 6 других важных для врага целей.