Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что потери не помешают России вести войну против Украины.

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"Количество жертв – условное понятие для России. Очень многие ошибались из западных обозревателей и у нас, когда прогнозировали порог чувствительности безумных потерь в России", – отметил Мусиенко.

Так, враг не остановился ни при 100 тысячах уничтоженных военнослужащих, ни при 200 тысячах. Очевидно, не произойдет этого и сейчас. Однако россияне могут прекратить боевые действия по другим причинам. Например, в случае тотального недовольства своей властью или появления второго Пригожина, который доведет дело до конца.

Почему война выгодна Путину

Президент России заинтересован в войне против Украины по нескольким причинам. Прежде всего, речь идет о залоге сохранения кремлевского режима у власти. Кроме того, пока Путин продолжает войну, он интересен тому же Китаю, который готов покупать сырье и предоставлять средства.

Не видно пока, что будут "сворачивать",

– констатировал Мусиенко.

В то же время, звучат заявления о переговорах, в частности от министра обороны Сергея Шойгу. Но таким способом страна-агрессор лишь хочет заморозить войну, чтобы накопить силы для нового наступления.

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