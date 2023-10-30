Российско-украинская война длится уже почти 10 лет. Первая ее фаза была достаточно активной, но проходила в гибридном формате. Следующая же стала наиболее масштабным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. Начинала и продолжала свою агрессию Москва с единственной целью – уничтожить Украину.

От этого рашисты не отказались до сих пор, хотя и были вынуждены корректировать свои аппетиты, исходя из собственных возможностей. Украина в 2014 году находилась в ужсно ослабленном состоянии. Однако за годы АТО/ООС Силам Обороны удалось не только остановить ограниченный рашистский контингент, но и в разы усилить свои возможности. Тем не менее кремлевская орда входила в активную и полномасштабную фазу боевых действий, обладая значительным стратегическим преимуществом. С прочными геополитическими позициями, возможностью атаковать с юга, востока, севера и даже частично с западного направления (с Приднестровья). В наступление захватчики бросали новейшую технику и авиацию. В тот момент западные партнеры склонялись к тому, что Украина сможет продержаться в вооруженном сопротивлении "второй армии мира" всего несколько дней, и готовились к поддержке партизанских действий.



Когда-то Javelin были едва ли не единственным летальным оружием, которое Запад передавал Украине в расчете на партизанское сопротивление / Фото US Air Force / Mauricio Campino

Впрочем, первые недели великой войны показали, что Россия значительно слабее, чем всем казалось. Тогда многие эксперты сходились во мнении, что подобная сверхактивная фаза боевых действий не может занять много недель или месяцев. Впоследствии, когда рашисты убегали с Севера, некоторые аналитики ожидали, если не победы Украины, то по крайней мере перехода войны в полузамороженное состояние летом-осенью 2022 года. Многие считали, что война или ее активный этап закончится в начале 2023 года. Все говорили, что Украина сломала миф о непобедимости россиян, что россияне потеряли свой потенциал и могут "посыпаться". Однако несмотря на огромные потери и неспособность к ведению стратегических наступательных действий, рашисты оказались вполне способными осатанело вгрызаться в захваченные земли, выстроить серьезные фортификации и пытаться вполне удачно атаковать цивилизованный мир информационно-политическим путем, чтобы получить время для перегруппировки.



Рашисты построили крайне серьезные укрепления на Запорожском направлении / Скриншот

Перед окончанием летней кампании и переходом к зимней, армия России представляет собой не ту силу, которая была в начале полномасштабного вторжения. Однако каких-либо прогнозов относительно того, когда именно закончится война, почти никто не делает. По меньшей мере из-за маленького горизонта планировок и наличия множества нюансов, которые могут повлиять на способность обеих сторон ее вести.

Как менялись военные, политические и экономические возможности России с момента полномасштабного вторжения и по сей день, насколько россияне завышают цифры производства "Ланцетов" и "Шахедов", что с российской авиацией и мобилизационными способностями и на что на самом деле еще способна оккупационная армия канала – читайте в материале 24 Канала.

При подготовке материала мы пообщались с представителем ГУР МО Андреем Черняком, военным экспертом Александром Коваленко, старшим аналитиком фонда "Вернись живым" и аналитиком Национального института стратегических исследований Николаем Белесковым, авиаэкспертом и ведущим научным сотрудником НАУ Валерием Романенко, инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой, а также экс-министром иностранных дел Украины и руководителем Центра исследования России Владимиром Огрызко.

Наличие человеческого ресурса дает Москве едва ли не единственное преимущество над Украиной

Военную агрессию против Украины в 2014 году Россия начинала с планами уничтожить все наше государство. По многим причинам сделать этого рашисты не смогли, однако отгрызли Крым и часть Донбасса, которые и стали плацдармами для дальнейшего информационного, политического и военного давления на Украину. После 8 лет гибридной войны, российские фашисты предприняли еще одну попытку, как выражается Путин, "решить украинский вопрос". В этот раз они уже тщательно подготовились, накопили огромные силы, перевооружились и поработали над усилением собственных дипломатических позиций, подсадив Германию и многие другие страны на "газовую иглу".

Впрочем, масштабы аппетитов Кремлю пришлось достаточно быстро сбавлять. По словам представителя ГУР МО Андрея Черняка, получив хорошего "тягла", россияне перешли от "Киева за три дня" к планам выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Когда с этим не вышло, рашистам не осталось ничего, чтобы сфокусироваться на сохранении контроля за временно оккупированными территориями.

Враг пытается лишить Украину поддержки союзников

Сейчас для достижения какой-либо промежуточной победы Москва всеми способами пытается разрушить единство между Украиной и западными партнерами, чтобы лишить нас жизненно важной поддержки.

Ослабленный агрессор стремится заморозить линию фронта, чтобы собрать новую армию и накопить вооружение, поскольку глобальный план Москвы по завоеванию Украины и уничтожению нашего народа не изменился, как и цель Кремля отреставрировать ужасную террористическую российскую империю. Чтобы "очухаться" и восстановить наступательный военный потенциал, которого Россию лишили Вооруженные Силы Украины, агрессору нужно ориентировочно 10 лет. Мы этого времени им не даем.

В то же время военные преступники пытаются увеличить производство дронов и ракет для продолжения атак на критическую инфраструктуру. Однако Силы Обороны проводят постоянную работу по замедлению этого процесса. Так, треть предприятий ракетной отрасли России находится в зоне досягаемости неизвестных беспилотников, что систематически атакуют эти военные объекты.

Смоленский авиационный завод – одно из предприятий, которое попало под атаку неизвестных БПЛА / Фото из рашистских СМИ

Санкционная политика хромает

Разумеется, большой проблемой для Украины и всего цивилизованного мира является наличие "серых" схем для обхода экономических ограничений, которыми россияне пользуются для завоза составляющих для изготовления оружия, в частности элементов электроники.

Страны, которые не поддержали санкции Запада, либо содействуют, либо не мешают России. Они регистрируют фирмы-прокладки, которые закупают условные микрочипы в странах Запада, а затем переправляют их на объекты российского ВПК. Для уменьшения потока критических для российских ракет компонентов нужно усиливать механизмы экспортного контроля. Украина в этом плане тесно сотрудничает с партнерами в Европе и Америке.

В основном помогают россиянам завозить компоненты в "серую" страны Азии, самая большая из которых – Китай. Есть целый ряд компаний в КНР, которые помогают России получить западные микрочипы. Сам Пекин предоставляет для Москвы технологии двойного назначения, хотя декларативно и политически занимает нейтральную позицию относительно войны России против Украины. Достаточно весомую часть технологий и компонентов рашисты получили от Ирана.

Кроме того, есть еще несколько стран, в юрисдикциях которых россияне также регистрируют подставные компании, но с ними идет конструктивный и эффективный диалог по устранению проблемы обхода санкций. Речь идет о Пакистане, Казахстане, Армении и ОАЭ.

Стратегически Россия уже потерпела поражение, но на полях битвы нужно освободить всю Украину

Несмотря на тот факт, что россияне понесли колоссальные потери в живой силе и технике, наличие у них человеческого ресурса дает Москве едва ли не единственное преимущество над Украиной, которая у государства-агрессора до сих пор остается.

Именно поэтому наш подход к ведению боевых действий нацелен на сохранение жизни наших военнослужащих. Здесь можно повторить то, что сказал Кирилл Буданов – мы не можем себе позволить воевать с Россией солдат на солдата. По поводу запасов техники врага могу привести всего несколько красноречивых цифр: за полтора года полномасштабной войны Украина уничтожила более 7100 артиллерийских систем и более 5 тысяч танков врага. Никто в истории так не бил Россию по ее террористической морде, как Украина,

– говорит Андрей Черняк.



Несмотря на всю тяжесть боев, россияне изрядно получают по террористическим рожам / Фото 95 ОДШБр

По словам представителя ГУР, старые советские образцы техники, которые до сих пор находятся в запасах страны-бензоколонки, не способны кардинально изменить ситуацию в пользу России, а попытки захватчиков поставить экономику на военные рельсы недостаточны, чтобы вернуть оккупационное войско в состояние, в котором оно было перед февралем 2022 года.

Фактически Украина разрушила миф "второй армии в мире", уничтожила глобальный наступательный потенциал врага и нанесла ему стратегическое поражение. Однако работа по освобождению оккупированных территорий еще далеко не окончена, а на полях битвы Силы Обороны должны довести дело до конца.

Поэтому мы продолжим убивать оккупантов и жечь их технику, разрушать логистику и военно-промышленный комплекс, используя все свои силы и ум – асимметрично, неожиданно, больно,

– уверяет Черняк.

Ни пхеньянские, ни тегеранские "пакеты" не помогут переломить ход боевых действий.

Как отметил представитель ГУР, помимо всех вышеупомянутых проблем, у россиян еще есть серьезная нехватка снарядов, ведь они привыкли воевать при наличии артиллерийского вала. Поэтому Шойгу и Путину приходится искать страны, которые могут хотя бы частично компенсировать им подобный пробел, выпрашивают боеприпасы в Северной Корее. Однако переломить ход боевых действий ни пхеньянские, ни тегеранские "пакеты" не помогут, поскольку инициатива пока находится на стороне Украины, а поддержка цивилизованного мира потенциально больше, чем способность союза стран-парий пополнять ресурсы России.

Более того, вести длительную войну именно высокой интенсивности враг уже не способен. Да, россияне еще имеют потенциал для ведения эффективной оборонной войны, что они и делают сейчас. Впрочем, отмечаю, наша задача – не дать агрессору никакого шанса на передышку. Враг должен постоянно находиться в стрессе от потерь, нервничать, бояться и совершать ошибки, пока не посыплется окончательно,

– добавляет Черняк.

Беспилотные технологии изменили все предыдущие подходы к ведению боевых действий

Другой составляющей, которую следует оценивать, анализируя способности врага, является наличие на поле боя беспилотников и дронов FPV. Во время российско-украинской войны насыщенность БПЛА на линии фронта постоянно растет с обеих сторон, и это оказывает очень серьезное влияние на ход боевых действий.

Очень важна роль именно FPV, поскольку один такой дрон, который стоит условно несколько сотен долларов, может вывести из строя или уничтожить единицу техники, которая стоит в сотни и тысячи раз больше.



FPV-дроны изменили подход к ведению боевых действий / Фото "Вернись живым"

Беспилотные технологии изменили все предыдущие подходы к ведению боевых действий. Кто быстрее и лучше усовершенствует эти технологии, в частности относительно радиуса применения и устойчивости от действия средств радиоэлектронной борьбы, а также наладит массовое производство, тот добьется успеха. И Украина, и Россия прилагают на это направление серьезные усилия. Со своей стороны мы также продолжаем препятствовать попыткам россиян нарастить объемы любых вооружений, в том числе и дронов. Это и дипломатические меры, направленные на усиление санкционного давления на агрессора, и нанесение ударов по объектам военно-промышленного комплекса России.

Россияне завышают цифры производства "Ланцетов" и "Шахедов"

Если же говорить о количестве изготовления таких дронов-камикадзе, как "Ланцет" и"Шахед", по данным представителя ГУР МО, рашисты значительно завышают цифры ради пропаганды. Тем не менее игнорировать попытки увеличить объемы производства отнюдь нельзя, поскольку те же "Ланцеты" несут значительную угрозу.

По плану агрессора, во втором полугодии 2023 года они хотят изготовить 1300 единиц иранских ударных дронов-камиказде. Как и в случае с "Ланцетами", это слишком завышенные показатели, потому что рашисты не имеют таких возможностей. Но они не прекращают попыток получить их. Наша же деятельность заключается в том, чтобы выявить эти предприятия, цеха и производственные линии, и разрушить их.

Все российские подразделения обеспечены техникой всего на 22%

Несмотря на то, что россияне несут огромные потери, они продолжают крепко вгрызаться в землю, которую считают своей. Пытаются иногда пойти в наступление, хотя при этом страдают от нехватки боеприпасов и техники. Огромное количество снарядов им нужно потому, что без артиллерийского превосходства в десятки раз они просто не способны воевать. Потребность же в танках, БМП, БТРах и других боевых машинах у рашистов так же критична для них, ведь необеспеченность подразделений ими приводит и к потере боевой мощи, и к увеличению количества 200-х и раненых.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, ситуация с военным потенциалом захватнических войск по состоянию на данный момент не идет ни в какое сравнение с той, что была перед полномасштабной войной. Когда рашисты начинали большое вторжение, они вводили на нашу территорию все свои группировки, годами перевооружавшиеся.

Почти вся техника, с помощью которой захватчики пробивали себе дорогу большими колоннами, была модернизирована: Т-72Б3, Т-80БВМ, а в некоторых частях – Т90М "Прорыв". Кроме того, у оккупационного контингента было огромное количество боевых бронированных машин, которое соответствовало штатной комплектации каждого подразделения вторжения.

Практически все группировки России по состоянию на 23 февраля 2022 года имели полный комплект техники. Если говорим о батальонно-тактической группе, то это 11 танков, 33 ББМ. У них было соответствующее количество ствольной и реактивной артиллерии, зенитно-ракетные комплексы для прикрытия с воздуха, РЭБ и так далее.

Спустя 20 месяцев крайне интенсивной войны ситуация с обеспечением техникой у рашистов коренным образом изменилась: каждое подразделение имеет недокомплект. В качестве примера эксперт привел вражеские подразделения, которые действуют на Лиманско-Купянском направлении (мы общались еще до начала попыток рашистов продвинуться под Авдеевкой, – 24 Канал), где захватчики даже местами пытаются атаковать Силы Обороны Украины.

100-тысячная группировка врага, состоящая из группы войск "Центр", обеспечена бронированной техникой всего на 22%. И этот показатель может считаться критическим дефицитом. В аналогичных условиях воюют также и находящиеся в Запорожской области оккупанты из группы "Запад". Вообще в рашистских войсках на один танк должны приходиться 3 боевые бронированные машины, но сейчас у них почти одинаковое количество танков и ББМ. Поэтому захватчики не могут в полной мере справляться с задачами наступательного типа, ведь в первом эшелоне при продвижении вперед крайне важен именно механизированный состав группировок.

Танки выполняют функции уже огневой поддержки этих подразделений, а не идут на острие атаки. У россиян их не хватает для наступления, поэтому можно говорить, что они потеряли свой наступательный потенциал. Это было еще во второй половине 2022 года. Уже тогда они начали его терять. А сейчас – постепенно теряют свой оборонный функционал.

Кроме того, следует отметить, что рашистские формирования "просели" в плане качества оружия. Если раньше у них были в основном модернизированные танки, теперь они появляются на поле боя в гораздо меньшем количестве.

В настоящее время страна-агрессор воюет преимущественно с помощью снятой с консервации техники, на которую банально не успевают поставить все необходимые современные модули. Более того, довольно давно рашисты начали перебрасывать в Украину еще и устаревшие модели танков: Т-62, Т-54, Т-55.

От новейших САУ – до гаубиц 1943 года

По словам Александра Коваленко, очень интересная ситуация у россиян с артиллерией. В начале полномасштабного вторжения ствольная компонента группировок состояла преимущественно из самоходных артиллерийских установок, но уже во второй половине 2022 года доля САУ постепенно уменьшалась. Компенсировали эти потери враги буксировочными гаубицами. Потому что так быстрее и проще.

Уничтоженная российская САУ "МСТА-С" / Фото 43 Отдельной Артиллерийской Бригады имени гетмана Тараса Трясила

Когда ты снимаешь с консервации танк Т-80 или Т-72, он требует времени для восстановления. Надо провести обслуживание, возможно, какой-то ремонт. Если есть серьезные проблемы, процесс обновления может затянуться на месяц-два. Когда же со складов вытаскивают Т-54, расконсервация продолжается значительно быстрее, потому что там примитивная механика. То же самое и с артиллерией, но потребность в ней колоссальная, поэтому о массовой расконсервации САУ у россиян даже и речи не было.

Фактически массовый переход армии оккупантов с самоходных гаубиц на буксировочные значительно повлиял на их показатели мобильности и точности. По состоянию на конец сентября 2023 года на вооружении в армии России находятся преимущественно устаревшие Д-20, Д-30, "Гиацинт-Б", "МСТА-Б", а также Д-1 1943-1949 годов производства. Это привело к тому, что оккупанты потеряли возможность работать хоть более-менее точно. Повлияло это и на общую способность вести огонь так дальнобойно, как они это делали в начале большой войны. Как следствие, группировки врага начали использовать значительно больше снарядов.

Артиллерийская компонента теряется с двойной скоростью

Получение украинскими военными гаубиц западного образца, а также комплексов контрбатарейной борьбы привело к тому, что количество артиллерии у россиян начало стремительно уменьшаться. Очень повлияли на потенциал рашистов также и удары по складам с боеприпасами. Впрочем, несмотря на значительные потери по обеим этим позициям, захватчики все равно остаются способными к ведению мощного по своей плотности огня. Однако это напрямую влияет на износ стволов, с которым у Москвы серьезные проблемы.



Россияне полностью проигрывают контрбатарейную борьбу / Фото ГПСУ

Почти все пушки, которые снимают с консервации, имеют уже отработанный ресурс, поэтому делать из них много выстрелов в сутки нельзя. Превышение определенного предела означает риск разрыва. Проведение же своевременной перестволовки для рашистов стало логистическим и производственным адом. Изготавливать эти новые узлы захватчики на нужном для них уровне совсем не способны, поэтому им остается только заниматься "каннибализмом". Фактически артиллерийская компонента теряется с двойной скоростью: кроме тех гаубиц, которые уничтожают украинские защитники, у оккупантов еще и расходуются резервные ресурсы. Геноцид вражеской артиллерии находится в самом разгаре.

Снятие с законсервированной техники тех или иных деталей по восстановлению другой – норма для современной России.

В первую очередь с центров сохранения артиллерии россияне снимают с консервации те гаубицы, у которых стволы еще имеют запас ресурса. Например, из 300 САУ 2С5 "Гиацинт-С", которые находились в Омске на 94-м арсенале, рашисты сразу отправили в зону боевых действий половину. Остальные 150 оставили, потому что их было тяжело восстановить. С них просто сняли стволы,

– добавляет Коваленко.

Насколько долго представители орды будут способны "играться" таким образом, сказать очень трудно. К примеру, танки Т-80У у рашистов почти закончились в принципе. Встретить их на фронте – то же самое, что увидеть единорога. Хотя именно эти модификации играли главную роль танкового кулака оккупантов во время наступления на Харьковщину.

Однако кроме более новых версий танков у Кремля есть Т-54 и Т-55. Помимо САУ и Д-30 есть более старые версии артиллерии. Армия агрессора деградирует, но сохраняет способность воевать. Поэтому если для какой-то модификации, даже в формате "каннибализма", у россиян могут закончиться запасы через два – три месяца, то они найдут альтернативную, которой хватит на год.

Выживание на поле боя не делает из мобилизованного офицера

Другой аспект, который следует проанализировать в контексте изменения способностей войск оккупантов, – личный состав. Александр Коваленко отмечает, что самым главным моментом для Кремля является именно постоянное ухудшение качества орды. Имея большое количество резервистов, рашисты банально не могут собрать из них действительно мощные в плане знаний и управления группировки. А имеющиеся, хоть и представляют большую опасность для Сил Обороны, не способны претендовать на выполнение каких-то сверхважных для Москвы задач. В первую очередь, потому, что у оккупантов жесткий дефицит офицеров.

У них нет опытных и профессиональных командиров низшего и среднего звена. Эта проблема отнюдь не будет решена, например, мобилизацией, если они снова на нее решатся. Даже если объявят набор только офицеров, соберут тех, кто находится в запасе или в отставке. Однако никаких проблем с тем, чтобы набирать нужное количество "мяса", откладывать фиаско и затягивать боевые действия, у России не будет.

Сейчас им нужно много действительно одноразовых солдат. Чтобы выиграть время в обороне. Набрали одно подразделение, забросили его на фронт. Когда люди закончились, вместо них сразу привезли других. Такова общая ситуация во всех подразделениях всех групп войск. Любая группировка России по несколько раз прошла через переформатирование из-за потерь и мобилизации. Все воинские части потеряли свой первоначальный состав, и сейчас не состоят из профессионалов и элиты в боевом смысле.

Любое российское подразделение – это смесь мобилизованных, представителей так называемых территориальных войск, боевых армейских резервов страны и т.д. Их качество в разы хуже, чем было в начале вторжения, и этого никак не изменить.

По оценкам эксперта, выживание отдельного солдата на поле боя в течение года не делает из него профессионала, ведь для подготовки специалиста нужно значительно больше, чем 12 месяцев. В условиях реальных боевых действий, конечно, люди получают опыт, но не способны овладеть всей необходимой базой. Особенно это касается именно офицеров.

Когда же россиян отправляют в зону боевых действий, они проходят сжатую подготовку, а через 1–2 месяца уже оказываются на фронте. Этого совершенно недостаточно, чтобы быть эффективным бойцом на передовой, и иметь большие шансы на выживание. Более того, у рашистов даже нет достаточной базы для подобной подготовки, им не хватает полигонов, казарм, инструкторов и еще много чего.

Однако в целом россияне умеют воевать. Это правда, которую нужно признать. Но если бы у оккупационных войск, которые сейчас задействованы в боевых действиях, была настоящая профессиональная подготовка, они имели бы совсем другой потенциал.

Тактика тысячи порезов дает о себе знать

В целом благодаря тактике тысячи порезов, которую использует Украина, каждая российская слабость умножается и сильно влияет на боеспособность. Несмотря на то, что ордынцы Путина вполне способны оказывать серьезное сопротивление, долго и разрушительно воевать на нашей территории, их способности постепенно идут на спад. Тем не менее враждебная система управления до сих пор остается дееспособной (хотя и не суперэффективной), а боевые подразделения так или иначе обеспечены минимально необходимыми вещами.

Россия способна к стратегическим оборонным операциям

По словам старшего аналитика фонда "Вернись живым" и аналитика Национального института стратегических исследований Николая Белескова, несмотря на тот факт, что россияне значительно деградировали в военном смысле, они вполне способны к существенному сопротивлению в плане обороны захваченных ими территорий.

Для глобальных наступательных операций рашистам нужно много времени на восстановление своего потенциала, ведь только для компенсации утраченных танков им нужно производить почти по 34 единицы ежемесячно, и тогда этот процесс займет не менее 10 лет. Пока же россияне способны выпускать только по 200 танков в год, а их потери только растут.



Потери российских танков выше, чем Москва способна их выпускать / Фото АрмияInform

К тому, чтобы Россия решилась на то, что мы увидели 24 февраля 2022 года, она шла 12 лет. Захватчики осуществляли модернизацию своей армии, занимались перевооружением, но находились в гораздо лучших условиях, чем сейчас. Совсем другая проблема заключается в том, что для стратегических оборонительных операций нужно значительно меньше потенциала, который у них остается.

Именно поэтому, как подчеркнул аналитик, россияне и вынуждены где-то перейти в глухую оборону, а где-то – вести себя более проактивно. Тем не менее попытки наступления в районе Купянска или Авдеевки не очень большие, а Кремль сосредоточился в основном на сохранении контроля за оккупированными территориями и срыве наших продвижений.

Фактически, Москва пытается усилить свои переговорные позиции, убедить мир в том, что нужно остановить помощь Киеву, а украинцы должны отказаться от собственных земель. Это и является основной проблемой для Украины и цивилизованных государств, поскольку для достижения своих политических целей захватчикам пока достаточно просто вести эффективную оборону. Определенные силы и возможности для этого по состоянию на данный момент у них есть.

Контролировать группировку в 500 тысяч значительно проще, чем миллионную

Что касается мобилизации у врага, по мнению Николая Белескова, в прошлом году Россия уже показала тот одномоментный максимум, на который способна. Какие-либо объявления о наборе миллионного контингента совсем не будут означать, что Москва сможет собрать такое войско, ведь ее способности ограничены.

Каждый солдат – это отдельное личное дело, его надо хоть как-то научить, одеть, прокормить. Так что набрать в армию больше, чем они сделали осенью прошлого года, вряд ли возможно. Таково мое субъективное мнение. Кроме того, мы обсуждаем возможность официально объявленной новой волны мобилизации в России с января 2023 года. Сейчас конец сентября, но до сих пор не видим этого процесса. При том, что продолжается частично скрытая мобилизация,

– добавляет Белесков.

Вполне вероятно, что Путину и его стае кажется, что темпов постепенного набора к оккупационному контингенту достаточно, чтобы сдерживать защитников Украины в продвижении, а также пытаться где-то точечно перейти к активным локальным наступательным действиям, как это было на Купянском направлении в июле-августе 2023 года.



Бойцы "Азова" в лесу под Кременной / Фото пресс-службы 12 бригады спецназначения НГУ "Азов"

Кроме того, скрытая мобилизация, согласно оценкам ГУР, дает армии России не меньший приток личного состава, чем если бы они собирали его в рамках официального призыва на войну.

В случае же, если войско оккупантов понесет действительно критические потери, Кремль может решиться на какую-то "уменьшенную" мобилизацию, на 100 или 200 тысяч человек.

Важен и тот фактор, что группировка в 500 тысяч человек, задействованных в войне против Украины, легче контролировать, чем миллионную. Все-таки в России совсем не демократический режим, и Путин хорошо помнит урок Первой мировой войны, когда армия, которая несет потери, сидит в обороне, а в один прекрасный момент может повернуть оружие против своего руководства. И здесь значительно безопаснее может быть меньшая группировка.

Именно из-за этих факторов, по словам Белескова, Москва, если и будет проводить официально объявленную мобилизацию, будет делать это скорее для поддержки уже действующих сил, а не для создания какого-то большого преимущества и попытки перехода к масштабным наступлениям. Хотя, конечно, исключать другие варианты невозможно, поскольку мнения российского руководства давно не были рациональными.

В море не властвует никто

Если же на суше ордынским войскам в основном пришлось перейти в оборону, то на море ситуация для них не выглядит хоть как-то перспективной. После получения Украиной противокорабельных комплексов "Гарпун", возвращения острова Змеиный и "вышек Бойко", разработки и применения безэкипажных катеров-камикадзе, Россия потеряла способность контролировать акваторию Черного моря. Однако и наше государство еще не получило возможности перехватить этот контроль.



Возвращение под контроль Украины "вышек Бойко" поставило крест на способности россиян господствовать в северо-западной части Черного моря / Фото источников 24 Канала

Тем не менее торговые корабли уже понемногу вывозят зерно без согласия на то со стороны Москвы, а страховые компании сотрудничают с судовладельцами, которые решаются заходить в порты Одесской области.

Прямую угрозу со стороны флота мы минимизировали, россияне вынуждены держаться в районе Севастополя и не выходить из бухты, но желательно вытеснять их надводные корабли в Новороссийск. В Wall Street Journal недавно писали, что рашисты все-таки вывели часть флота туда, но является ли это временной мерой, неизвестно. С другой стороны, Россия может создавать нам проблемы, нанося удары по инфраструктуре, которая нужна для перевалки зерна. Мы потеряли более 200 тысяч тонн зерна, но вопрос еще и в уничтоженных элеваторах, которые используют для хранения и перегрузки.

А здесь уже проблема заключается больше в возможностях нашей системы ПВО.

У России есть еще много самолетов, а потери авиационной компоненты не критичны

По словам авиаэксперта и ведущего научного сотрудника НАУ Валерия Романенко, по состоянию на конец 2021 года рашисты имели более 400 единиц модернизированных многофункциональных истребителей Су-27СМ, Су-30СМ, Су-35 и т.д. Кроме того, на вооружении в страны-террориста находились почти 50 Су-25 старых версий, более 180 бомбардировщиков Су-24, а также около сотни МиГ-29, которые в большинстве своем выведены из боевого состава и используются как тренировочные. Перечень так называемой фронтовой авиации можно закрывать тремя истребителями пятого поколения Су-57, а также около 10 носителей "Кинжалов" МиГ-31К и более 100 МиГ-31.

Что же касается стратегической авиации, то в начале полномасштабного вторжения у россиян было 17 сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160, половина из которых была модернизирована до Ту-160М с заменой оборудования на современное и добавлением возможности нести не только ракеты Х-555, но и Х-101. Еще есть 42 Ту-95, из которых в строю находились только 32 экземпляра, а также 60 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые стреляют ракетами Х-22 и Х-32.

В качестве вспомогательной техники стратегической авиации могут служить 18 самолетов-заправщиков, а около 10 летающих радаров А-50 и А-50М способны помогать вообще всем рашистским самолетам выполнять боевые задачи. Летающие командные пункты типа Ил-22 могут в разы повышать эффективность тактической авиации. Приблизительно такая группировка и присутствовала на аэродромах вокруг Украины, а также в оккупированном Крыму накануне вторжения, а большое количество ударных и других типов вертолетов вообще трудно посчитать.

Если же говорить о состоянии российской авиации сейчас, то, по словам эксперта, захватчики могут ее нормально обслуживать, поскольку у них не было больших потерь наземного персонала. Обычно инженерно-технический персонал, обеспечивающий боевую работу авиационных частей, погибает от налетов на аэродромы или обстрелов, или когда наступающие войска прорываются в тылы вплоть до мест базирования авиации. Продвижение Сил Обороны Украины вперед в основном сопровождались вытеснением оккупантов с территории, где россияне либо не размещали авиацию, либо же успевали ее перебрасывать на запасные площадки. За все время полномасштабной войны Украина несколько раз наносила ощутимые удары по аэродромам врага, в том числе с помощью ATACMS (Чернобаевка, Саки, Псков, Бердянск, Луганск и др.). Это важно, однако говорить о каких-то критических потерях россиян все же невозможно.

Удар по аэродрому в Бердянске ОТРК ATACMS уничтожил много вражеских вертолетов / Фото "Схемы"

С другой стороны, обслуживание самолетов могло ухудшиться из-за того, что к задаче проверки исправности самолетов в мирное время добавилась еще и необходимость исправлять какие-то боевые повреждения, но для рашистов, к сожалению, это не является очень критичным и значительным, потому что общие потери в авиации у них не высокие. В основном они касаются штурмовиков и бомбардировщиков Су-34 и Су-30. Что касается самолетов стратегической авиации, то удары по их аэродромам уничтожили по меньшей мере несколько бортов. Те Ту-22М3, которые получили повреждения, рашисты вряд ли будут восстанавливать, потому что это просто не имеет смысла.

Более того, сейчас Москва производит самолеты Ту-160 и Ту-22М3. Последние – из тех 6 планеров, которые уже давно были готовы. Их дорабатывают, устанавливают туда цифровое оборудование, которое, как они считают, новое и современное.

Конечно, заявления о налаженном производстве в определенной степени выглядят как реклама, но определенные успехи у них есть. Сейчас у них уже летает первый Ту-160М2, то есть модернизированный Ту-160, и еще 3 самолета они планируют доделать. А вот парк Ту-95МС они буквально добивают. Сами эти самолеты не нагружают максимальным количеством ракет, тренируют экипажи, чтобы летчики получали за летные часы деньги, за участие в боевых действиях. Кстати, полк из Энгельса за удары по украинским мирным городам, инфраструктуре, Путин в июле этого года наградил званием гвардейского, за "беспримерный героизм",

– говорит Валерий Романенко.

Если же тактическую авиацию защитники Украины при возможности сбивают, то вот эту стратегическую достать невозможно, ведь запускают ракеты они либо из Каспийского моря, либо делают это прямо в небе над Саратовщиной. "Стратегов" просто "гоняют". Атаки Энгельса, Шайковки и Дягилева привели к необходимости перебазирования самолетов, что достаточно серьезно мешает россиянам.

Чтобы заправить один Ту-160 или Ту-95МС, нужно примерно 100 тонн горючего. На базе "Оленья" до получения "пополнения" дислоцировались Ту-22М3, которым для полной загрузки требуется 55 тысяч литров керосина. Поэтому когда туда прилетели большие самолеты, потребность в горючем значительно увеличилась. Рашистам пришлось организовывать сложные логистические цепи для перевозок всего необходимого, например, из-под Саратова в Мурманск.

Оттуда, чуть ли не в прямом смысле на оленях, они везут все на Кольский полуостров. А ведь есть еще аэродром "Украинка", который вообще расположен почти на границе с Китаем на Амуре. Там вообще логистические проблемы колоссальны. Это все – огромный расход ресурса самолета, а для турбовинтовых двигателей Ту-95 это смертельно.

Кроме того, необходимость перебазирования – это еще и проблемы для личного состава, которому приходится либо летать туда-сюда для выполнения задач, либо переезжать. Также нужно возить под Финляндию запчасти и сами ракеты. Делают это, кстати, на наших Ан-148, которые производили даже после 2014 года. Похоже, последние двигатели и части транспортного самолета Украина поставила России в 2018 году.

Потери пилотов несущественны

Что касается проблем с экипажами, то, к сожалению, в общих числах потери врага не очень большие. Пилотов у россиян достаточно, чтобы не испытывать проблем. Кроме того, Украина вернула Москве почти всех, кто находился в плену.



В отличие от простых солдат, пилотов Кремль пытается обменивать / Скриншот из видео Виталия Кима

Неизвестно, восстановят ли их на боевых должностях. Одного из них Путин рядом с собой поставил на параде 9 мая, но что было с ним после парада? Знаете, может быть как с Пригожиным, когда для общества говорят о хороших отношениях, но впоследствии просто ликвидируют. А в целом, их авиационные училища работают. Единственное на что жалуются рашисты, – недостаточная подготовка летного состава, но такой же она была и на начало войны. Я не слышал никаких нареканий в их профильных сообществах на то, что не хватает пилотов.

Выбитые же самолеты они плюс-минус компенсируют производством новых. К примеру, Су-34 за 2022 и 2023 год изготовили почти столько же, сколько было уничтожено. Су-25 они не выпускают, а берут из баз хранения. Их там в достаточном количестве.

Господство в небе невозможно для обеих сторон

Несмотря на тот факт, что у рашистов на порядок больше боевых самолетов, чем у Воздушных сил ВСУ, они не могут достичь главной своей цели – захватить господство в небе Украины. Захватчики делали такие попытки, но все они закончились провалом в начале апреля 2022 года. Залетая в то пространство, которое для авиации России враждебно, оккупанты теряли практически все типы самолетов, на которые делали ставки. Это касается даже тех бортов, которые в Кремле считались неуязвимыми – с установленными новыми системами обороны и радиоэлектронной борьбы и так далее. Сейчас состояние нашей ПВО улучшилось настолько, что никаких шансов контролировать небо у россиян нет.

Единственное, они наращивают количество истребителей пятого поколения, которые называют невидимками. За первый год полномасштабной войны Москва достроила еще 6 бортов до 3 существующих, но ни разу они не залетали на нашу территорию. Это как распиаренная "Армата", которую боятся пригнать на фронт, чтобы никто не увидел, как она горит.

Причина же, почему рашисты не пересекают линию боевых действий, по словам эксперта, очень проста. Например, страны НАТО полагались бы на бомбардировку объектов дешевыми и обычными бомбами, а не драгоценными ракетами, поскольку они все годы нарабатывали систему прорыва противовоздушной обороны врага. У западных армий есть специальные подразделения, натренированные на подавление ПВО, и создание коридоров для бомбардировщиков.

Россияне пытались создать аналогичные группировки, но работают они у них по-другому. Авиаторы страны-бензоколонки над своей территорией с помощью вертолетов Ми-8 со специальным оборудованием прикрывают боевые борта. Один из таких вертолетов и был сбит ПВО "Брянской народной республики". Такие борта поднимаются в небо и обеспечивают собственные самолеты своими препятствиями, дают им возможность стрелять по Украине крылатыми ракетами или сбрасывать планирующие бомбы.

Разработка этих систем и подготовка подразделений стоила безумных денег. Это как оркестр: одна фальшивая нота, и весь концерт идет на нет, зрители идут в кассу и требуют деньги обратно. Рашисты участвовали в разных авиадартсах, во многих авиашоу. Американских "витязей", орлов или рейнджеров, я на показательных выступлениях не видел. Есть одна пилотажная группа, но она гражданская, хотя и относится к корпусу морской пехоты. Они не летают по всему миру, и не кичатся могуществом своих воздушных сил, они самоутверждаются в боях. А у россиян – потемкинские деревни, и вот там они брали первые призы, поражали пилотажем, вместо того чтобы массово готовить летчиков, способных вести боевые действия. Потому их воздушные силы оказались многочисленными, но не способными выполнять основные боевые задачи,

– добавляет Романенко.

Конечно, их штурмовики и фронтовые бомбардировщики активно воюют, но потери среди них на порядок выше, чем среди истребителей. Последние разве что пытаются подловить наши самолеты с помощью дальнобойных ракет. Р-33 и Р-37 могут поражать цели на дальности до 200 километров почти по принципу "выстрелил – забыл": им нужно разве что слегка "подсвечивать" цель и перенаводить. Возможности украинских истребителей значительно скромнее, ведь у них нет ни таких ракет, ни радаров.

F-16 усилят оборону, но не позволят господствовать на вражеской территории

Когда Воздушные силы ВСУ получат долгожданные американские F-16, это, по словам Валерия Романенко, не будет означать быстрое приближение победы по многим причинам. Первая – отсутствие у личного состава должного опыта использования такой техники в боевых условиях. Кроме того, Украине передадут ограниченную номенклатуру вооружения к этим истребителям. Важен и тот факт, что F-16 не самые новые, но качественно модернизированные.

Тем не менее, когда партнеры передадут эту многоцелевую платформу с ракетами, способными поражать вражеские воздушные цели на дальности 120 – 160 км, при правильном их применении Силы Обороны получат определенный паритет в воздушных боях.



Замена советских самолетов на F-16 позволит Киеву отгонять рашистскую авиацию от линии фронта / Фото Константина и Влады Либеровых

Самая главная функция, которую будут выполнять F-16 – защита целей на земле. Он способен с легкостью уничтожать крылатые ракеты и "Шахеды". Для истребителя крылатая ракета как конфетка, как тренировочная цель. Она не маневренная, летит прямолинейно, равномерно, не видит, что ее атакуют, никак не реагирует на выпущенную ракету. То есть если сейчас у нас ограниченные возможности в этом плане, потому что слабенькие радары, то F-16 тренированы на эти цели, и они позволят нам из пушек уничтожать "Шахеды" и крылатые ракеты.

Очень существенно от предоставления истребителей НАТО изменится и способность россиян атаковать линию фронта и территорию вблизи нее. Ведь эти самолеты будут отгонять вражеские ударные вертолеты и штурмовики от передовой. В настоящее время КАБы и НАРы представляют собой огромную проблему для наших войск, поскольку бомбы весом от 500 до 1500 килограммов способны наносить огромные повреждения. F-16 будут способны изменить эту ситуацию коренным образом, однако получить господство в воздухе над подконтрольной россиянам территорией с их помощью мы не сможем.

Война – это очень дорого, но Кремль не теряет контроля за финансами

В то же время не стоит забывать об одном из главных факторов, благодаря которому рашисты в принципе получили возможность вести агрессивную политику в отношении всех своих соседей и мира в целом, – экономике. Как бы ни пытались политики стран Запада до полномасштабного вторжения делать вид, что Россия является цивилизованным государством и надежным торговым партнером, почти всем было очевидно, что Москва тратит нефтедоллары для финансирования своей террористической деятельности.

Миру было удобно игнорировать тот факт, что как только рашисты доели "ножки Буша", они сразу начали нести смерть и хаос везде, куда могли дотянуться. Сидение на "газовой" игле, заигрывание с Путиным в обмен на скидки на энергоносители, и закрывание глаз на его преступления были нормой, которая и дала России возможность перевооружиться и подготовиться к большой войне.



Заигрывание Запада с Путиным дало россиянам возможность вести войну против Украины / Фото Getty images

Однако экономика страны-бензоколонки фактически никогда не была по-настоящему здоровой. Захватчики так и не смогли импортозаместить ключевые товары, не перешли на какой-то действительно качественный уровень производства, и не создали ничего, что бы позволило им диверсифицировать поступления в бюджет на действительно серьезном уровне.

Фактически единственное, на что были способны россияне с момента развала СССР, – это более существенный выход на мировые рынки нефти и газа. Поэтому когда Россия столкнулась с настоящими санкциями, для ее экономики это стало серьезным ударом. Другое дело в том, что у коллективного Запада были другие ожидания от введения ограничений.

По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, партнеры Украины надеялись на моментальную финансовую панику и шок. Что бы в теории должно было сделать финансирование войны невозможным, или же заставить Кремль отказаться от идеи захватывать Украину. Тем не менее, Москва имела определенный запас прочности, а также очень профессиональное руководство финансово-экономическим блоком. Так что представители орды справились с первым ударом от начала войны и непосредственно ограничений, а санкции не дали первого ожидаемого эффекта, а начали постепенно подавлять экономику России.

Собственно, мы и видим, как ресурсы страны-агрессора становятся все более ограниченными С одной стороны, их нефтегазовые доходы становятся все меньше, происходит постоянный отток капитала из России. С другой, они имеют войну, которая очень дорогая. Поэтому россияне вынуждены включать печатный станок, ускоряться с использованием тех резервов, которые у них еще остались.

Благодаря многим своевременно и грамотно принятым решениям, Москва, к сожалению, до сих пор не потеряла контроль над ситуацией. Российскому правительству приходится постоянно сталкиваться с теми или иными проблемами, которые возникают из-за дыр в бюджете, однако все экономические показатели не падают в пропасть, а медленно сползают вниз.

Это отражается на уровне жизни практически каждого жителя болот, однако почти не влияет на уровень ВВП. Поскольку за напечатанные средства военные преступники финансируют собственный военно-промышленный комплекс. Математически у них не происходит сокращений валового внутреннего продукта, однако ускорение инфляции и ухудшение уровня жизни являются несомненными факторами.

Однако до катастрофического уровня ситуация не дотягивает. Сейчас наступление какой-то критической точки, после которой российские власти потеряют контроль над экономической ситуацией, не просматривается.

Кредит ради кредита – норма для многих западных стран

Говорить же о надувании каких-то серьезных финансовых пузырей из-за войны, санкций и подхода продвижения нарративов о том, что "все идет по плану", по мнению Сергея Фурсы, пока что нельзя. В Россию нет поступлений от внешних инвесторов, а Центробанк раздает много кредитов финансовым учреждениям, которые, в свою очередь, дают, например, ипотечные кредиты. Определенным образом это и поддерживает экономику, и является способом раздавать деньги населению, однако сложно сказать, можно ли назвать такой подход пузырем.

Относительно Украины, у россиян высокий уровень закредитованности, но для многих западных стран такая ситуация привычная. Поэтому сказать, что подобное вызовет коллапс на рынке недвижимости, пока невозможно. Теоретически это создаст проблему для россиян, но совсем не обязательно.

Моменты с национализацией активов международных гигантов, которые е успели свернуть свой бизнес и полноценно уйти из России, вовсе не влияют на экономику государства-агрессора, а способны отразиться на работе компаний. По словам Фурсы, фактическая кража заводов, принадлежащих иностранцам, могла бы повлиять на потенциальный рынок инвестиций, если бы он существовал как таковой. Однако желающих работать в России среди мощных корпораций практически нет, так что ухудшать климат Путину просто некуда.

Те же компании, которые так или иначе остались работать в стране-террористе и финансируют терроризм уплатой миллионных налогов, могут быть наказаны только естественным способом – благодаря оттоку клиентов из цивилизованных стран, падению стоимости акций и оттоку инвесторов. Если они не нарушают санкции, повлиять на решения владельцев таких корпораций просто невозможно.

Raiffeisen Bank, который получил более 50% своей выручки благодаря операциям в России, уже наказан тем, что его стоимость вдвое меньше, чем могла бы быть, если бы банк вышел из страны-агрессора. Цель любого бизнеса – увеличение его капитализации. Кроме того, этот банк еще и не может вывести из России те суммы доходов, которые были там получены.

Краткосрочные решения только создают дополнительные проблемы

Из-за того, что российская экономика не имеет никаких шансов на настоящее оздоровление в условиях войны, хотя бы для временного перекрытия бюджетных дыр, Кремлю приходится постоянно придумывать источники поступления средств в казну. Во всех регионах массово сокращают финансирование проектов по развитию, останавливают выделение средств на кучу социальных и медицинских программ, а также создают новые налоги и оказывают давление на бизнес.

Так, правительство страны-террориста придумало для компаний-экспортеров налог на девальвацию рубля, а крупных игроков бизнеса уже заставляли одномоментно выплачивать государству немалые суммы в качестве "добровольческих взносов". Подобный подход в долгосрочной перспективе способен создать серьезные проблемы для российской экономики, но здесь и сейчас вполне может хотя бы частично перекрыть Москве большую часть дефицита бюджета и уменьшить количество денег, которое нужно печатать.

Это не устойчивая стратегия, а только заделывание дыр, которое не способно решить проблему. Более того, в условиях игры в долгую, каждое такое решение будет только усугублять ситуацию. Равно как и попытки искусственно поддерживать курс на желаемом уровне.

Когда курс валют впервые перевалил за психологическую отметку, это вызвало политическую бурю, после чего финансовое руководство России начало держать стоимость рубля в ручном режиме. И ему вполне удавалось, поскольку уровень 96 – 97 рублей за доллар особо никуда не двигался где-то месяца полтора. Долго ли они смогут сдерживать курс, пока он не улетит? Я не знаю. И, наверное, никто не даст ответ на этот вопрос.

Бензоколонка без топлива – прямое следствие войны

Чтобы сэкономить бюджетные деньги, рашистскому руководству пришлось сократить субсидирование производителей горючего, что привело к возникновению очередной кризисной ситуации. Россия стала бензоколонкой и топовым поставщиком нефти и газа, которая оказалась неспособной обеспечить потребности собственного населения и бизнеса.

Из-за санкций и войны государство-агрессор потеряло способность компенсировать производителям деньги за поддержку низкой стоимости бензина и дизеля. Когда же субсидии убрали, оказалось, что на АЗС и бирже реализуют горючее по убыточной цене. Так и начался кризис с ограничением поставок продукции на внутренний рынок.

Краткосрочно они могут решить эти проблемы. К примеру, берут и ограничивают экспорт. Но внутренний рынок мал. И в результате на нем недостаточно места для всех производителей бензина и дизеля. Как результат, это означает огромные убытки для этого бизнеса. Подобный подход каждый раз ослабляет позиции предприятий и отраслей. Россияне за счет ухудшения в долгосрочной перспективе решают краткосрочные вопросы.

Надежды на рупии и юани оказались тщетными

Еще до полномасштабного вторжения рашисты возлагали достаточно большие надежды на переход своих резервных фондов от долларов к юаням. Однако полноценно заместить американскую валюту им так и не удалось. Определенный провал потерпели они и с индийскими рупиями, которыми рассчитывается Нью-Дели за нефть.

Следует понимать, почему люди обычно торгуют в долларах. Потому что это удобно, потому что доллар – свободно конвертируемая валюта. Рупия, на которую перешла Россия, не является свободно конвертируемой валютой, поэтому просто неудобно рассчитываться ею. Во-первых, любая транзакция обходится дороже. Во-вторых, между Россией и Индией нет торгового баланса, который бы сводился в ноль. Они не могут купить в Индии столько, сколько туда продают. А тогда оказывается, что им некуда деть эти рупии.

Выйти на межбанк и конвертировать индийскую валюту россияне не могут, поэтому им остается просто сидеть на забитых рупиями чемоданах. Аналогичная же ситуация с юанем, который так же не является свободно конвертируемой валютой. К тому же китайские деньги в последнее время девальвируют, а это уменьшает величину российских резервов.

Так что можно констатировать, что из-за войны экономика России понесла крайне тяжелые удары, а руководство государства-бензоколонки банально не способно справиться со всеми последствиями спровоцированной ею же ситуации. Однако Путину и его стае вполне удается маневрировать и даже увеличивать суммы, которые идут на финансирование войны.

Место Путина рядом с президентом Южного Судана и вице-премьером Лаоса

Пытаясь получить хоть какие-то достижения из развязанной Россией войны, бункерный фюрер старательно делает вид, что государство до сих пор находится в обойме наиболее влиятельных стран мира. Однако с началом полномасштабной войны страна-бензоколонка так или иначе стала превращаться в парию. По словам экс-министра иностранных дел Украины и руководителя центра исследования России Владимира Огрызко, до 24 февраля на Западе с рашистами пытались считаться, вели торговлю и в определенной степени закрывали глаза на ряд интервенций в другие государства. Однако после начала полномасштабной войны ситуация коренным образом изменилась.

Геополитические позиции России до большого вторжения и сейчас – это совершенно разные небесные тела. Лучшей иллюстрацией состояния российской внешней политики должны стать кадры, когда к Путину прилетел президент Южного Судана. Всем известное видео даже не требует никаких подписей – там все и так вполне понятно. Не хуже показывает место России и кадр, где рядом с российским президентом сидит вице-премьер Лаоса.

Смотрите видео со встречи Путина с лидером Южного Судана Сальваторе Кииром:

Больше нет никаких 15-метровых столов, за которым когда-то сидели президент Франции или Олаф Шольц. Никто из лидеров по-настоящему цивилизованных стран в Россию больше не приезжает.

Кремль будет использовать "консервы" до последнего

Сильно изменилась ситуация и с огромной агентурной сетью, которую Москва имела буквально в каждой стране Запада. Пророссийские политсилы, в которые Кремль годами вкладывал миллионы долларов, кое-где превратились в сборище маргиналов, шпионов, прикрывавшихся дипломатическими паспортами, правительства многих государств начали массово отправлять домой. Это все свидетельствует о том, что влияние России в мире уменьшается.

Однако заложенные годы и десятилетия назад "консервы" никуда не исчезли. И Москва будет пытаться использовать их до последнего. Говорить, что способности России влиять на политику других стран равны нулю, к сожалению, нельзя. Особенно на фоне того, что сейчас российское влияние сочетается с ростом популизма в Европе и Америке.

По словам бывшего главы МИД, приход к власти в демократических странах откровенных популистов является определенной угрозой, поскольку они удачно используют инструменты демократии для достижения своих целей, иногда продвигая российские нарративы.

Мы видим, что Трамп сегодня является олицетворением махрового популизма, который, к большому сожалению, находит отклик у американцев. То же самое наблюдаем и во многих странах Европы. Например, в Венгрии, или в Словакии, где Роберт Фицо выиграл парламентские выборы. Но поскольку эти страны вмонтированы в большие структуры: Европейский союз, НАТО, я думаю, что именно это не даст популистам создать даже условные альянсы. Уже сейчас определенные лица говорят об объединении политических усилий между Венгрией, Словакией и Польшей. Относительно последней, не думаю, что она действительно будет портить нам нервы, но стоит исходить из худших сценариев. Впрочем, такие альянсы вряд ли будут иметь большое значение, и даже стимулировать ЕС и НАТО принимать решения о своем реформировании.

Зерновой коридор без России не вредит ее влиянию в Африке и Азии

Что касается отношений Москвы со странами, которые очень зависимы от поставки аграрной продукции, то здесь ситуация, к сожалению, не критическая для Путина и компании. Тот факт, что Кремль едва не спровоцировал массовый голод со всеми его последствиями, никак не повлиял на отношение африканских стран к России. Более того, даже существование более или менее свободного судоходства вследствие потери военными преступниками контроля над Черным морем, не расшатало позиций бункерного фюрера.



Зерновой коридор работает без России, но это глобально ей не мешает / Фото из фейсбука Александра Кубракова

Всем стало понятно, насколько слаба Россия, однако благодаря Турции она до сих пор сохраняет способность поставлять морским путем, в том числе и похищенное у Украины зерно.

Ожидать, что подход Эрдогана к подобным моментам изменится, вряд ли стоит, поскольку Анкара традиционно играет на двух шахматных досках одновременно. Украина должна учитывать это, и не ставить вопрос ребром: Киев или Москва. Эрдоган будет пользоваться этим вплоть до момента развала России, поскольку он очень заинтересован в экономическом сотрудничестве с Кремлем.

Так что существование зернового коридора без участия Москвы не является для нее угрозой. Тем более, что открытие торговых путей пока достаточно условно. Но сам факт прохода кораблей свидетельствует, что мы достигли существенного прогресса в позиционировании в Черном море. Должны поблагодарить только наши Вооруженные Силы, которые четко и ясно дали понять, что любое нападение на украинское торговое судно или на такое же судно под другим флагом, будет иметь немедленный ответ. И тогда ситуация с экспортом российской продукции на мировой рынок будет по меньшей мере поставлена на паузу.

Западу очень трудно преодолевать психологические барьеры

По мнению Владимира Огрызко, и возможность России экспортировать свою продукцию по миру, и ее способность так или иначе обходить санкции являются последствиями медленной психологической перестройки и экономического интереса Запада. Именно эти факторы могут ускорять процессы затягивания удавки на экономике страны-агрессора, а могут наоборот их тормозить.

Пока что речь идет только о торможении, о чем свидетельствует очень медленная подготовка очередного пакета европейских санкций.

Всем давно понятно, что можно и бриллиантовую промышленность России поставить на колени, и "Росатом". Можно действительно сделать так, чтобы ни один баррель российской нефти не продавали выше установленного предела. Очевидно, что танкерный флот (иностранный – 24 Канал), который перевозит российскую нефть, затем выдает ее за свою, и продает в ту же Европу. Эти вещи лежат на поверхности. Однако работают сдерживающие факторы и отсутствие политической воли, чтобы делать реальные, решительные и очень болезненные для Москвы шаги. Это тот случай, когда вместо того, чтобы отрезать что-то раз и навсегда, отсекают маленькими кусочками. А это поддерживает агрессивность России.

Немалым сдерживающим фактором для Запада являются и опасения эскалации, ведь политики цивилизованных стран все же боятся реакции взбесившегося руководства недоимперии. В том числе и поэтому и существует тенденция к тому, чтобы не давать Украине проиграть, но и не заканчивать конфликт безапелляционной военной победой над агрессором.

До Запада нужно постоянно доносить идею о том, что, назовем деликатно, трансформация России есть в интересах каждой страны. На государственном уровне это должны делать государственные мужи, на экспертном уровне – эксперты, общественные организации, средства массовой информации. Чем быстрее мы доведем до понимания обществ западного мира, что появление вместо России ряда неядерных, демилитаризованных и ориентированных на экономическое развитие стран приведет к успеху всего коллективного Запада и устранит глобальную ядерную угрозу, тем быстрее вопрос слома хребта армии агрессора будет решен. Однако цивилизованному миру очень тяжело дается преодоление психологических барьеров.

Именно психологическое препятствие, как утверждает экс-министр, мешает политикам стран Запада понять, что Россия понимает только язык силы. Когда, например, Турция сбила российский самолет, Москва была способна лишь на ограничение ввоза помидоров, а затем вернулась к стандартным отношениям с Анкарой. Зато та же Румыния, через воздушное пространство которой залетают ракеты и "Шахеды", крайне вяло отреагировала на ряд инцидентов. Чем показала Путину зеленый свет до повторения таких действий.



Взрыв запущенного россиянами иранского БПЛА-камикадзе на территории Румынии / Фото из фейсбука Олега Николенко

К большому сожалению, страх перед эскалацией – это формула, которую придумали за океаном, потом подхватили в Европе. Она сдерживает НАТО от очень четких и правильных действий. Разве можно забыть, что российские истребители уничтожили американский беспилотник над Черным морем? У наших западных партнеров есть страх, на чем и играет Россия. Делает вид, что является неадекватной страной с ядерной бомбой, которую может применить. Поэтому, мол, "эскалация вам не нужна и думайте, что вы делаете". Впрочем, прогресс в этой позиции Запада очевиден. Госсекретарь США Блинкен уже заявил, что Украина может использовать предоставленное ей оружие так, как посчитает нужным. Это является изменением позиции, которая очень важна, поэтому в определенном радиусе вглубине российской границы будут уничтожены определенные объекты инфраструктуры.

Как бы там ни было, по словам руководителя Центра исследования России, в понимании Запада происходят колоссальные положительные изменения. Американцы и европейцы осознают то, о чем Киев им говорил много лет: империя должна быть уничтожена.

Это означает лишь одно: Украине надо набраться терпения, хоть это и стоит много украинской крови. Однако поскольку других средств преодолеть врага не существует, остается только убеждать партнеров в необходимости как можно быстрее и решительнее действовать.

Этот дождь надолго

ННасколько бы сильно не деградировала Россия как государство, как бы не проседала ее экономика, насколько бы не уменьшались ее военные возможности, Москва до сих пор имеет немалые ресурсы как минимум для затягивания обороны захваченных территорий.

Играя на общественных настроениях в странах Запада, угрожая ядерным оружием или аварией на Запорожской АЭС, набирая для участия в боевых действиях десятки тысяч новых "одноразовых" солдат, оккупанты стремятся дождаться, когда поддержка Украины уменьшится или приостановится – чтобы закрепить линию фронта за столом для переговоров. Россия, судя по всему, находится в том состоянии, когда не может ни отказаться от своих геноцидальных идей, ни достичь мгновенного успеха, поэтому ей приходится пожирать свои ресурсы, уменьшая запас прочности.

Имеет ли Кремль возможности для ведения именно активных боевых действий в течение нескольких лет – крайне сложный вопрос. С каждым месяцем затягивания войны риски заморозки с последующим началом очередной горячей фазы для нашей страны растут, как увеличивается и количество разрушений, площадь заминированных территорий, а также количество жертв военных преступлений россиян. Этот дождь надолго хотя бы потому, что сколько бы он еще не длился, для нас, украинцев, каждый день войны кажется вечностью, а каждая минута промедления Запада – "предательством" и заигрыванием со страной-террористом.

Однако поскольку противостояние с врагом является экзистенциальным, никаких вариантов, кроме как готовиться к худшим сценариям, у Украины просто не существует.

А это означает только одно: нужно донатить на ВСУ, работать над объединением нашего общества ради выживания, и любыми путями продвигать позицию Киева за границей, требовать от стран-партнеров действительно соблюдать санкции и усиливать их.