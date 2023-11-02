Залужний вважав, що він зможе зупинити Росію, знекровивши її війська. Однак головнокомандувач ЗСУ називає це своєю помилкою, оскільки Росія не рахується зі своїми втратами у живій силі.

Дивіться також За 4 місяці ми могли б бути в Криму: Залужний розповів, якої помилки припустився

Залужний розповів про контрнаступ ЗСУ

"Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 000 людей убитими. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну", – зазначив він.

Як сказав Залужний, натівські підручники та математичні розрахунки вказували на те, що 4 місяців було достатньо, щоб дійти до окупованого Криму.

Якщо подивитися на натівські підручники й на математичні розрахунки, які ми робили (під час планування контрнаступу – 24 Канал), то чотирьох місяців повинно було вистачити на те, щоб дійти до Криму, повоювати в Криму, повернутися з Криму, знову увійти та знову вийти,

– каже генерал Залужний.

Натомість просуванню ЗСУ завадили мінні поля на підступах до Бахмута, а поставлена Заходом техніка зазнавала ударів російської артилерії та безпілотників. Аналогічна ситуація розгорталася і на Півдні, де українські військові теж зіткнулися з проблемами.

Спочатку я подумав, що щось не так із нашими командирами, і поміняв деяких із них. Потім я подумав, що, можливо, наші солдати не відповідають вимогам, тому я перемістив солдатів у деяких бригадах,

– розповідає головнокомандувач ЗСУ.

Коли ці зміни не допомогли, командувач порадив своїм підлеглим прочитати книгу "Прорив укріплених ліній оборони", опублікована 1941 року радянським генерал-майором Смирновим. У цій книзі Смирнов аналізував бої Першої світової війни.

"Не дочитавши й до середини, я зрозумів, що ми знаходимося саме там, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні поставив у глухий кут і нас, і наших ворогів", – вважає Залужний.

За його словами, що українські військові, що російські бачать дії один одного. Відтак, щоб вийти з цього глухого кута, як каже Залужний, потрібно щось нове.

Головнокомандувач заявив, що вирішальним буде не один новий винахід, а поєднання всіх уже наявних технічних рішень.

Яка ситуація на фронті