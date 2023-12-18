О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 10-17 декабря, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Россияне почти захватили Марьинку

Впервые за многие месяцы российские военные возобновили свое наступление в районе Марьинки Донецкой области. К сожалению, враг имел успехи на прошлой неделе и уже почти оккупировал город, от которого после почти 2 лет непрерывных боев остались только руины.

Сегодня украинские защитники удерживают оборону в руинах буквально уже крайних домов бывшей Марьинки. Далее за городом перед врагом открывается трасса, до 2014 года соединявшая Запорожье и Донецк. Впрочем, если россияне таки смогут пройти 15 километров по полям и лесопосадкам, то дальше помешает застройка Курахового.

Россияне почти захватили Марьинку: смотрите карту

Наступление россиян на Авдеевку

Однако уже третий месяц подряд продолжаются непрерывные попытки россиян захватить Авдеевку. Россияне продолжают давить на южном и северном фасах города, а также продолжаются и лобовые атаки со стороны Макеевки.

Если в течение двух прошлых месяцев основные успехи врага были преимущественно на северном фасе города, то в течение прошлой недели враг сконцентрировался на южном выступе и лобовых атаках. Так, русские военные имели продвижение в сторону Невельского и Северного.

Кроме того, россияне смогли занять позиции западнее промышленной зоны Авдеевки. В то же время, не прекращались и попытки продвижения на северном фасе. В попытках захватить Степное враг имел успехи к северу от этого села.

Наступление россиян на Авдеевку: смотрите карту

Россияне суют на Ивановское

Так же продолжаются и российские попытки продвижения в районе Бахмута. Враг оказывает давление на украинские войска в районе освобожденной Клещеевки, а также, похоже, стремится продвинуться в сторону Ивановского.

Такое продвижение создало бы очень серьезные проблемы для украинских военных в районе Клещеевки и Андреевки, а также было бы реальной угрозой Краматорской агломерации. Похоже, именно таков расчет россиян.

Наступление россиян у Бахмута: смотрите карту

Обратите внимание! Спокойных участков на фронте сегодня практически нет. Враг уже два месяца подряд пытается наступать по всей линии фронта.



В таких условиях нашим защитникам требуется регулярная поддержка. Этим занимается, в частности, наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете актуальное собрание на нужды украинских военных.