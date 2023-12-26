Глава держави зазначив, що законопроєкт потребує суспільного обговорення. На цьому президент наголосив під час вечірнього звернення до українців 26 грудня, передає 24 Канал.

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Люди мають розуміти мотиви депутатів і військових

За словами Зеленського, законопроєкт про мобілізацію не повинен бути ухвалений за зачиненими дверима. Його мають обговорити у суспільстві.

Президент наголосив, що важливо, аби люди розуміли позицію військового командування та пропозиції депутатів. Вони мають знати мотиви тих чи інших змін, запропонованих новим законопроєктом, та бачити, як розв’язуються питання, які вже є у захисників у Силах оборони.

Закон – це те, що стосується всіх. Кожного в державі. Буде правильно, щоб на базі комітету Верховної Ради України військові разом із депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для наших Сил оборони. Чекаємо на остаточний текст закону,

– відреагував Зеленський.

"Це справедливо": що думає Залужний з приводу законодавчої ініціативи Кабміну

Головнокомандувач, коментуючи пропозицію Кабміну, заявив, що вона покликана встановити справедливість у питанні мобілізації. Залужний підкреслив, що служити мають усі.

Водночас він уточнив, що цей законопроєкт не готували Збройні сили, оскільки не мають для цього повноважень. Водночас вони співпрацювали з Міноборони, яке власне й могло представити ініціативи урядові.

Що передбачають законопроєкти

25 грудня Кабмін зареєстрував законопроєкт про мобілізацію і військову службу.

Документ пропонує: