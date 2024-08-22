Об этом говорится в Порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 16 августа. Кстати, накануне в Минобороны объяснили, кто именно автоматически будет ставить на учет, передает 24 Канал.

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Кого автоматически будут ставить на учет в ТЦК

Согласно документу, мужчин в возрасте от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВВК.

Это будет касаться и тех, кто проживает за рубежом и оформляет себе паспорт в официальных украинских представительствах,

– отметили в Минобороны.

Мужчины от 18 до 60 лет, которые обратились в обособленное подразделение для оформления паспорта гражданина Украины, паспорта для выезда за границу могут получить оформленные документы в случае предъявления военно-учетного документа.

В случае получения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов сведений о недействительности предъявленного военно-учетного документа получение такими лицами паспорта гражданина Украины, паспорта для выезда за границу осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС,

– говорится в Порядке.

Кстати, в таком случае пересылка паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется.

Если в отношении гражданина в возрасте от 18 до 25 лет, который обратился в обособленное подразделение для оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта, отсутствует запись в Едином государственном реестре, прием документов осуществляется без представления таким лицом военно-учетного документа.