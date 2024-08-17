Так, процесс учета призывников будет автоматизирован. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Мужчины от 17 до 25 будут ставить на учет как призывники автоматически

Кабинет Министров принял постановление о порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Согласно документу, который разработало Минобороны, мужчины от 17 до 25 лет будут автоматически становиться на воинский учет как призывники, в том числе и те, кто находится за рубежом.

Теперь процесс учета призывников будет автоматизирован. Ребятам не придется проходить медицинскую комиссию, а все необходимые данные о них соберутся из других реестров. Это значительно сэкономит время как работникам ТЦК, так и ребятам, которые будут вставать на учет,

– отметила заместитель министра по вопросам цифровизации.

Кстати, в рамках этого постановления есть еще несколько нововведений, связанных с военным учетом. Во-первых, будут верифицированы данные по всем мужчинам от 16 до 60 лет путем информационного взаимодействия с Государственной миграционной службой, Минюстом и Администрацией Государственной пограничной службы.

Это актуализирует данные о людях и поможет избежать ситуаций, когда повестки приходят людям, которые умерли или приговорены к лишению свободы и находятся за решеткой. А также поможет исправить ошибки относительно персональных данных: ФИО, налогового номера, даты рождения и тому подобное,

– отметили в Минобороны.

Во-вторых, данные мужчин от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВВК. Кстати, это будет касаться и тех, кто проживает за рубежом и оформляет себе паспорт в официальных украинских представительствах.

В-третьих, актуальность военно-учетных документов для мужчин 18 – 60 лет, находящихся за рубежом, будет проверяться через электронное информационное взаимодействие с ГМС. Это позволит избежать ошибок и человеческого фактора при проверке военно-учетных документов.